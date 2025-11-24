Apocalipsis zombi en Llaranes

Llaranes vivió un apocalipsis zombi. Más de 150 personas participaron en una "Survival zombi" –en la imagen– organizada por la Comisión de Festejos de Llaranes, con motivo de la celebración de las fiestas de Santa Bárbara. Los muertos vivientes tomaron el barrio fabril avilesino por la tarde, con la caída del sol, y durante seis horas. "La gente se divirtió muchísimo, repetiremos", aseguran los organizadores.