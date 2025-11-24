Detenido un peligroso ladrón en Avilés que amedrentaba a sus víctimas con un arma blanca (y la última era menor de edad)
Se le imputan cinco hurtos en vehículos y dos intentos de robo en máquinas expendedoras
C. Jiménez
La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 30 años como presunto autor del robo violento de un teléfono móvil a un menor, al que intimidó con un arma blanca. El detenido, que llevaba pocos meses residiendo en la ciudad y acumulaba varias detenciones previas, ha ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción de guardia.
La investigación comenzó tras la denuncia del menor, quien relató que el agresor le abordó en plena vía pública para arrebatarle un teléfono de elevado valor tras mostrarle un arma blanca. Paralelamente, los agentes de la Policía Nacional ya investigaban a un individuo recientemente llegado a Avilés desde Barcelona y vinculado a una intensa actividad delictiva.
En apenas un mes, el sospechoso habría cometido al menos ocho delitos, tanto contra la propiedad como contra las personas.
La descripción facilitada por la víctima permitió a los investigadores conectar rápidamente al individuo con el robo violento e intensificar las labores de búsqueda.
Teléfono recuperado
El pasado 12 de noviembre, la Policía Nacional logró localizar y detener al presunto autor. Además del asalto al menor, se le atribuyen cinco hurtos en el interior de vehículos cometidos durante la última semana —uno de ellos con recuperación de un colgante sustraído— y dos tentativas de robo con fuerza en máquinas expendedoras situadas en la calle Galiana.
El teléfono móvil fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Una vez puesto a disposición judicial, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación
- Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana