El guitarrista avilesina Rubén Álvarez será Mike Oldfield de nuevo: "Estoy viviendo un sueño"

Rubén Álvarez es de Avilés y es guitarrista oficial de la banda internacional autorizada por el mismísimo Mike Oldfield para tocar sus temas. El próximo año, Álvarez volverá a repetir la experiencia que le hizo soñar en el escenario hace unos meses. En total, tocará en 47 escenarios diferentes repartidos en tres giras: la primera en el Reino Unido (del 19 de enero al 12 de marzo con 27 actuaciones), la segunda por Europa (del 8 de septiembre al 4 de octubre) y "una tercera que acaba de salir por Australia con 12 fechas en junio y una en el Sydney Opera House", comenta con orgullo el avilesino, que además es el responsable de la escuela musical La Fábrica de Músicos, en González Abarca.

El guitarrista confirma que con este proyecto está "viviendo un sueño". Ahora ese sueño es quizá aún mayor porque, comenta, se subirá al escenario de nuevo junto al director musical Robin A. Smith pero para tocar "Tubular Bells I, II y III", que es la novedad de las nuevas giras de 2026. Smith ya fue director musical y pianista de Mike Oldfield. "Pues resulta que tengo un VHS de 1992 de la presentación de Tubular Bells II en Edimburgo en el que sale Robin de director, y ahora voy con él en el bus y toco con él: es una pasada".

"Esta gira será especial porque podré tocar junto a Robin los Tubular", insiste Álvarez que, antes de proseguir, el relato intercala una anécdota de la gira de la pasada primavera: "Una día llega Robín, debía ser el cuarto concierto de la gira, con un mensaje a la banda que le había enviado Mike Oldfield que decía: ‘Os deseo lo mejor y estoy contento por la incorporación de Rubén a la banda’, flipé y además me lo estaba contando la mano derecha de Oldfield", apunta.

Mike Oldfield es el que propone el "set list" de una gira en la que no faltarán clásicos como "Moonlight Shadow" o "To France" además de los "Tubular Bells I, II y III".

La banda cuenta con ocho músicos y cada uno tiene un técnico. El de Álvarez se encarga de todo salvo de subirse al escenario a tocar, o sea que el avilesino no tiene que desmontar ni montar ni recoger cables. Tom, ese es el nombre del técnico, ha hecho esas mismas labores con guitarristas de la talla de David Gilmour o Jimmy Page. "El hecho de solo tener que tocar me da mucha tranquilidad, es una manera de lograr controlar los nervios, ayudar a canalizar la adrenalina se subirse al escenario", describe el guitarrista avilesino. La gira internacional aún no tiene fechas en España.

Rubén Álvarez, durante un concierto de la gira de la pasada primavera. | R. A.

"Tubular Tribute", en Avilés

Al margen de la gira internacional, Rubén Álvarez también es el guitarra solista de un grupo avilesino, "Tubular Tribute" que hace versiones de Mike Oldfield y el próximo 5 de diciembre a las 19.00 horas actuará en la Casa de Cultura de Avilés. El concierto se percibe como una celebración del medio siglo de la grabación del disco "Ommadawn". Junto a la formación habitual, se sumará el irlandés Martin Crossin que tocará la "uileann pipe" y flautas, un coro femenino de doce voces de La Fábrica de Músicos y la banda de gaitas "El Gumial", que interpretará dos temas: "Magellan" y "Tatoo".