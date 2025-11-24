Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Hermandad de la Santa Cruz recauda para San Nicolás

La Hermandad de la Santa Cruz ha organizado este 2025 diferentes actos solidarios con el objetivo de ayudar y poner "un granito de arena donde creíamos que era necesario", en favor de la parroquia de San Nicolás (en total, 1.892,85 euros). En la foto, los miembros del colectivo.

