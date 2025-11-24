La hostelería de Avilés cuelga el "lleno" gracias a las cenas de empresas (y el "tardeo" gana adeptos)

La temporada navideña se adelanta en Avilés. Con la llegada del frío y de las primeras nevadas, comienza también la época de cenas de empresa y de amigos, una tradición tan arraigada en la comarca como en el resto del país. Buena cuenta de ello dan los restaurantes de la zona, que ya empiezan a colgar el cartel de "lleno" de cara a las semanas venideras, en gran medida debido a este tipo de reuniones. Aunque los profesionales del sector aprecian que cada vez hay menos negocios que se animan a invitar a sus trabajadores para celebrar las fiestas, reseñan también que eso anima más a familias y grupos a salir a la calle para compartir mesa y mantel igualmente. De hecho, este fin de semana pasado ya podría decirse que comenzó la temporada alta. "Desde el viernes casi no tenemos mesas libres", coinciden los hosteleros, que destacan que, para grupos, "ya es prácticamente imposible encontrar sitio; casi no quedan mesas en ningún lugar".

Uno de los locales en los que se percibe esta dinámica es La Botella, situado en la calle Emile Robin, en el parque del Muelle. "Este año estamos viendo que bajan las cenas de empresa, que parece que tienen más recortes, pero en cambio hay más grupos de amigos que salen a celebrar", explica Pablo Fernández, dueño del negocio, que destaca que cualquier excusa es buena para salir a comer buena en estas fechas. "Aquí vemos gente que viene por el fantasy, antiguos compañeros de clase, familias…", analiza el avilesino, que pone el foco en la apuesta que está haciendo el Ayuntamiento por potenciar la Navidad como una de las claves de no tener apenas hueco en sus mesas. "Se nota que han escuchado las quejas del año pasado, Avilés se está transformando en una ciudad diferente", sostiene.

Otro de los restaurantes con solera que está a punto de llenar todas sus mesas es Casa Lin. "Algún hueco nos queda, pero estos días está habiendo muchísimas llamadas", señala Rodrigo Suárez, gerente del restaurante, que confirma el buen mes que le viene por delante a la hostelería avilesina.

A sus palabras se suma también Miguel Villabrille, del Plaza’s, local que, además de restaurante es también pub. "Estamos teniendo todo lleno. Hasta los jueves", afirma con sorpresa el hostelero, al frente del que es uno de los puntos de referencia del "tarde" en la localidad. De hecho, la proliferación de esta práctica, de cambiar el ocio nocturno por le horario de tarde, ha hecho que muchos restaurantes no solo están llenos para las cenas, sino que también cuelgan el cartel de "completo" para las comidas, una dinámica que no se veía tan acentuada en tiempos prepandemia.

No solo en Avilés se está notando el tirón de las fechas navideñas. Buena cuenta de ello están dando en el hotel Zen Balagares, donde "aspiramos a tener dos picos con ocupaciones del 100%". Daniel Rodríguez, director del establecimiento, se muestra optimista de cara a las semanas venideras. "No tenemos todo lleno todavía porque tenemos salones muy grandes, pero estamos teniendo reservas de comidas y cenas de empresa hasta por semana", indica. Para todo ello además cuentan con discoteca propia, que abrirán dos de los sábados de diciembre.

En Gozón, Jesús Paradelo, presidente local de Otea, la patronal de la hostelería, lamenta que la poca oferta nocturna que tiene Luanco les afecta a la hora detener en sus mesas más cenas de empresa, por ello ahí lo que más funcionan son las comidas. "La gente aquí apuesta más por el tardeo, porque de noche la gente busca salir a tomar algo y, para ello, no vienen al extrarradio", detalla el gozoniego, que pide al consistorio más inversión en la decoración navideña para tratar de convencer a posibles nuevos clientes. "Aquí es verdad que se mueve la gente, pero muchos son los mismo de siempre. Aun así, estamos teniendo un gran número de reservas", sentencia.