El nuevo parking del Cabo Peñas será inteligente

El aparcamiento de Cabo Peñas será inteligente. El Ayuntamiento de Gozón ha sacado a licitación el suministro de un sistema integral para la gestión del parking, que permitirá el pago con efectivo, tarjeta y una app móvil, contará con un sistema de reconocimiento de matrículas y permitirá consultar a los usuarios su estado de ocupación. El importe de este contrato es de 44.525 euros, IVA incluido.

El sistema que planea incorporar el Ayuntamiento de Gozón cuenta con diversos sistemas. Dispondrá de un parquímetro digital alimentado por energía solar con capacidad de pago multicanal (efectivo, tarjeta bancaria y app) y un sistema de emisión de tickets. También de un control de acceso mediante cámaras, que permitirá supervisar las entradas y salidas de vehículos. ASimismo, contará con una plataforma digital de gestión y visualización que permitirá tanto la monitorización por parte del Ayuntamiento como la consulta pública de los usuarios.

El contrato que ha sacado a licitación del Consistorio gozoniego también incluye que todos los equipos y servicios suministrados tendrán que estar preparados para ser compatibles a futuro con puntos informativos de nivel de ocupación, como puedan ser paneles luminosos, pantallas informativas o la propia web de turismo del Ayuntamiento.

Además, la empresa que resulte adjudicataria de este contrato tendrá también que hacerse cargo de actualizaciones periódicas de seguridad del sistema y dar formación al personal municipal que operará con la plataforma. El plazo de ejecución para el suministro y la instalación de estos equipos es de dos meses, según el contrato.

En los criterios de valoración, el de mayor peso será la oferta económica, con el 40% del total. Si bien, también se valorarán mejoras técnicas en los equipos (25%), la memoria técnica de la propuesta (25%) y la ampliación de garantías (10%).

El futuro parking del Cabo Peñas contará con 145 plazas. La previsión del Ayuntamiento es que pueda estar plenamente operativo para el próximo verano. Esta actuación está enmarcada dentro del plan de sostenibilidad turística de Gozón.