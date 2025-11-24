Los parkings de La Grandiella y el PEPA tendrán bicis públicas en 2026

Los aparcamientos disuasorios de La Grandiella y el PEPA tendrán servicio de bicicletas públicas antes del próximo verano. El Ayuntamiento ha adjudicado al Instituto Tecnológico de Castilla y León la instalación de dos bancadas de quince candados cada una en los estacionamientos. Esta actuación tendrá un coste de 35.000 euros –impuestos incluidos– y cuenta con subvención de los fondos europeos Next Generation. El contrato tiene un plazo de ejecución de 105 días.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende fomentar la movilidad sostenible en la ciudad. Ambos espacios entraron en funcionamiento este mismo año, con la intención de invitar al visitante a dejar su vehículo en estos espacios y ayudar así a sacar los coches del centro de la ciudad. Con la ampliación del servicio de bicicletas de alquiler lo que se pretende es hacer estos parkings más atractivos.

El aparcamiento del PEPA, ubicado en una zona muy próxima a la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) dispone de 94 plazas para vehículos, incluyendo tras para personas con movilidad reducida, diez para motocicletas y una zona de aparcamiento de autocaravanas con capacidad para cuatro vehículos. Tuvo un coste de 342.000 euros y dispuso de financiación europea.

El aparcamiento de La Grandiella tiene capacidad para 120 vehículos. Cuatro de las plazas están reservadas para personas con movilidad reducir, dos para autocaravanas y cuatro para coches eléctricos. Esta infraestructura requirió de una inversión de 381.570 euros y también contó con subvención europea. n