El PP ve "insólito" el plan del gobierno de Avilés para la empresa de servicios auxiliares
Llamazares: "No hay memoria técnica ni justificación alguna"
C. J.
La portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado la "absoluta falta de transparencia" del gobierno respecto a sus planes para la empresa de Servicios Auxiliares, ante lo que considera una "ampliación masiva de funciones sin explicación, sin memoria técnica y sin justificación alguna". "Desconocemos qué pretende el gobierno", remarcó Llamazares al tiempo que lamentó no haya explicado ni al pleno ni a la oposición, aunque lo que insinúan los documentos internos a los que ha accedido su grupo "es una auténtica barbaridad".
Así, abundó, el gobierno local pretende derivar a Servicios Auxiliares tareas como la limpieza en la Fundación Municipal de Cultura, limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la Fundación Deportiva, servicios de información turística y trabajos de cementerios, estos últimos trabajadores de la plantilla municipal.
"Es insólito", sostiene Llamazares, quien cree que si se carga a la empresa municipal nuevos servicios estructurales, "dejaría de cumplir los requisitos legales para ser un medio propio, lo que rompería todo el modelo de funcionamiento actual, creando una administración paralela, un Ayuntamiento B, sin controles, ni transparencia ni base legal". La portavoz popular explicitó que "esto no es la pretendida remunicipalización porque aquí nadie va a ser funcionario".
