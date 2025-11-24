Presupuesto de Avilés: Podemos va a ser clave para su aprobación y esto es lo que pide al PSOE

La construcción de la pasarela de la ESAPA (la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias), más inversión en vivienda pública y apostar por planes de empleo. Esas son tres de las propuestas que ha hecho Podemos a los Presupuestos del PSOE. Las sugerencias llegas solo unos días después de la primera toma de contacto entre la formación morada, desde febrero fuera del gobierno local, y los socialistas, para negociar el apoyo de Podemos a las cuentas municipales.

En materia laboral, Podemos propone que la empresa municipal de servicios auxiliares asuma a los conserjes y ordenanzas que ahora trabajan para una subcontrata. Asimismo y solicita la participación del Ayuntamiento en las convocatorias de los planes de empleo del Principado.

En materia urbanística, piden impulsar el desarrollo de un centro deportivo y cultural en la zona de La Luz-El Pozón y la construcción de una pasarela que conecte el Niemeyer con el Pepa, una histórica reclamación de alumnos y docentes de la ESAPA.

Sobre vivienda, Podemos pide que se declare de manera urgente zonas tensionadas los barrios ya proyectados y que esta catalogación se amplíe también a los barrios de la zona sur y Versalles y que se incremente la inversión en vivienda pública, así como la ejecución de proyectos de esta índole ya previstos.

En política deportiva, urgen un incremento de las subvenciones y patrocinios a clubes, así como la ejecución de mejoras en el eje deportivo de La Toba y el Muro de Zaro.

En el paquete de propuestas de Podemos también se encuentra poner a disposición de los vecinos las antiguas escuelas del Alto del Vidriero, reducir la tramitación administrativa y burocrática que se exige a las asociaciones vecinales que organizan festejos y ampliar el programa de patios abiertos a todos los colegios del concejo.

"Como siempre, en Podemos estamos dispuestos a negociar nuestros votos para los Presupuestos del año próximo, pero ésta es una negociación que llega tarde", advierten desde Podemos, quienes también afean al gobierno local que aún no les han presentado al completo el proyecto de cuentas.

La primera reunión entre PSOE y Podemos para negociar los presupuestos tuvo lugar el pasado jueves. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, citó al portavoz de la formación morada, David García, para iniciar las negociaciones de cara a lograr los dos votos de Podemos en la votación de las cuentas. "Si querían negociar, nos tenían que haber avisado hace uno o dos meses", advirtió ya García, que ahora reitera que los contactos para tratar de contar con el "sí" de su partido a las cuentas.

Desde la salida de Podemos del gobierno local, en febrero, la formación morada no siempre ha votado en el mismo sentido que PSOE e IU, que ahora mismo no cuentan con mayoría en el Pleno. Así, la formación morada, junto a PP y Vox, ha conseguido tumbar propuestas del equipo de gobierno, como la subida del agua.

Ahora, Podemos también se encuentra "enfrentado" a sus antiguos compañeros por el plan del gobierno local de que la empresa municipal de servicios auxiliares absorba a los trabajadores del cementerio. "Plantea serias dudas sobre la calidad del servicio, el control sobre los procesos y, lo más preocupante, sobre los derechos de los trabajadores", advierten desde Podemos.