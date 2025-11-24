El Principado construirá en Avilés 235 viviendas "en régimen de alquiler asequible"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, ha presentado este lunes en Avilés un proyecto para construir 235 pisos en régimen de alquiler asequible con un presupuesto total de más de 30 millones de euros.

Zapico ha declarado que se trata de atender la demanda de la clase trabajadora de acceder a una vivienda digna a precios por debajo del mercado para romper con las cifras "disparatadas" del mercado libre. La promoción comenzará a construirse en febrero de 2027 y contemplará pisos de una, dos y tres habitaciones para atender todas las necesidades actuales de la población, también para quienes viven solos.

El consejero ha destacado el grado de implicación que tiene Avilés en materia de política de vivienda, en contraposición con las otras dos grandes ciudades del Principado, como Oviedo o Gijón, en esta última con una oferta para construir 300 pisos sociales, a la que el Ayuntamiento no ha dado respuesta.

Proyectos en marcha

Zapico ha cifrado en más de 560 las viviendas de promoción pública que están en fase de licitación en Asturias y señaló que el objetivo es sumar un millar más antes de que finalice la actual legislatura, "lo que va a ser un bagaje considerable".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, ha valorado el hecho de que en los últimos quince años no se había anunciado una promoción de viviendas de esta envergadura en la ciudad, que, además, ha dicho, se llevará a cabo en un lugar de expansión como es la zona de La Grandiella.