El programa 'Transit' de Avilés, un éxito reconocido: premio de la FEMP por combatir el absentismo escolar y apoyar a familias

El programa 'Transit: Plan Comunitario de Compensación Educativa a Adolescentes y Apoyo a sus Familias' del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés ha sido premiado en el IX Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La noticia ha sido comunicada por carta a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, desde la secretaria de la FEMP en la que además se la invita a participar en el acto oficial de presentación de los proyectos ganadores y entrega de Premios que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en la sede de la FEMP, en Madrid.

La comisión de valoración distinguió al proyecto Transit en la categoría de lucha contra el 'Absentismo Escolar' en municipios de más de 20.000 habitantes. Otros de los premios del concurso de buenas prácticas en la educación están relacionados con la convivencia escolar y mejora del clima, la atención pedagógica y socioeducativa.

Transit es un servicio municipal que desde el 2012 está destinado a prevenir el abandono escolar temprano y brindar apoyo, tanto individual como grupal, a jóvenes y familias de los 5 Centros públicos de Educación Secundaria y de otos centros de Avilés.

Este servicio gratuito pretende empoderar a los adolescentes en su desarrollo individual y social y en sus competencias claves para la formación, el empleo y la vida independiente, incrementando así su protagonismo en las decisiones que les afectan y su participación en la vida escolar y comunitaria.

Trabaja, además, la mejora de la convivencia en los Centros ofreciendo al alumnado y al profesorado de herramientas para el desarrollo de relaciones de buen trato y la resolución constructiva de conflictos.

Participantes

El programa "Transit" se desarrolla durante todo el año. Cuenta con unos 125 alumnos. El acompañamiento se extiende a las familias con las que se llevan a cabo sesiones.

Hay que destacar que en junio del año pasado (2024) el Servicio de Educación recibió el premio en "Mejora de la Convivencia escolar de Municipios de más de 20.000 habitantes" por el programa "Acompañamiento socioeducativo". Este año vuelven a premiar al Ayuntamiento de Avilés en un programa educativo. "Buena prueba del trabajo que se está desarrollando en este Ayuntamiento en materia de educación y en colaboración con los centros educativos y sus equipos docentes. Cabe felicitar a todas las personas que han hecho posible este éxito colectivo", explica el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero.