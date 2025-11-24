Un vehículo sin conductor choca contra otro en Juan Ochoa

Susto en la calle Juan Ochoa. Un vehículo estacionado, sin su conductor dentro, y presumiblemente sin el freno de mano accionado, acabó empotrándose contra otro coche estacionado. Afortunadamente, no hubo que lamentar más daños que los sufridos por los automóviles que, además, fueron leves. Hasta el lugar del suceso se desplazó una patrulla de la Policía Local. En la imagen una agente junto al vehículo.