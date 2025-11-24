Zafarrancho para salvar el horno de Saint-Gobain: estos son los últimos movimientos que planea la empresa

A finales de julio pasado, la compañía Saint-Gobain Cristalería contrató a una brigada de soldadores cerámicos para sellar los ladrillos refractarios de la zona de la bóveda que había quedado más afectada por el accidente que dejó las instalaciones fabriles de La Maruca temblando.

Zafarrancho para salvar el horno de Saint-Gobain

Aquella brigada fue el último paso del plan de ataque de la empresa para salvar el "horno-float", entonces, tocado y casi hundido. Una intervención semejante a aquella ahora se vuelve a volver a repetir: una de las bóvedas del "corazón de la fábrica" no tira. Según ha sabido este periódico, la situación de una de las bóvedas está tan en peligro que la dirección de la compañía "está valorando actuar sobre ella" de nuevo. Y es que el artilugio pierde tanto calor que va camino de acabar con la capacidad de producción de la instalación cosa que, de producirse, sería la puntilla para una planta que lleva un año a lomos de una ola poco poderosas (el año pasado, la empresa decidió cerrar el negocio de parabrisas en Avilés apostando todas las cartas a la producción de vidrio para construcción).

La intervención que está en los planes de la compañía es tirar hacia arriba de una pasarela que está colocada encima de una de las bóvedas con el fin de asegurarla. Concretamente, la idea es soldar la bóveda entre en tercer y cuarto quemador.

Otras obras

La empresa tiene más obras vinculadas al nuevo "horno float" (el actual es de 2008 y hace años que ha sobrepasado toda su vida laboral). Las obras más inmediatas pasan por el derribo de la torre del depósito de agua y de la actual subestación eléctrica, que está al lado. La dirección de la compañía trabaja en la idea de preparar la parrilla de salida para que la dirección mundial de la compañía dé el permiso para iniciar las obras de una nueva instalación que confirmaría el futuro de la compañía en Avilés.

Este permiso, según viene informando este periódico, pasa porque el Estado conceda a la compañía los fondos públicos precisos para ayudar a la construcción de la infraestructura. Y, además, pasa porque los trabajadores accedan a bajarse sus sueldos "hasta un veinte por ciento".

Si todo esto se cumple, el calendario se pondría en marcha el próximo verano.