Animada gala del teatro amateur en Los Canapés

La muestra de teatro amateur tocó a su fin este lunes en el centro Sociocultural Los Canapés con un animado participación del público. A lo largo de las últimas semanas se han ofrecido cinco representaciones escénicas además de la cita de ayer en la que se celebraba el talento y la dedicación de los grupos asociados a la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado. En Los Canapés se reunieron destacadas compañías asturianas como Teatro Carbayín, Teatro Selena, San Félix de Valdesoto, La Cruz de Ceares, La Factoría, Rosario Trabanco, El Hórreo, Kumen, Padre Coll y Santa Bárbara.