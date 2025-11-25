Avilés calienta motores para la gran marcha del 25N: "Juntas, y solo juntas, construiremos una sociedad igualitaria"

Avilés calienta motores para la gran marcha del 25N. La ciudad será esta tarde (19.00 horas) el escenario de la gran marcha organizada por la Plataforma Feminista para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recorrerá las calles entre la plaza de El Vaticano y El Parche. Pero antes, esta mañana, el color morado ya ha teñido el corazón de la ciudad. Una veintena de personas participaron en la lectura de un manifiesto contra la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que corrió a cargo de Carmen Menéndez, de la asociación de vecinos Pedro Menéndez, en representación del Consejo de la Mujer, y Alba Rodríguez, de las Juventudes Socialistas: "Juntas, y solo juntas, construiremos una sociedad igualitaria".

Lectura de manifiesto

El manifiesto fue leído al alimón por Menéndez y Rodríguez desde una tarima instalada delante de la puerta del Ayuntamiento. "No hay libertad mientras persista la violencia machista. El feminismo sigue siendo una necesidad urgente", destacó Menéndez, la primera en tomar la palabra, y que reseñó que el centro asesor de la mujer recibió más de 1.300 consultas en Avilés, "la mayoría de ellas relacionadas con casos de violencia".

"Denunciamos la cosificación y toda la violencia contra la mujer", defendió Rodríguez cuando cogió el micro. "Defendemos un feminismo libre de ataques, plural y no partidista, que garantice los derechos, la independencia y la dignidad de todas las mujeres, porque juntas, y solo juntas, construiremos una sociedad justa, igualitaria y libre de violencia", sentenció, antes de arrancar el aplauso de los asistentes. Acto seguido se leyeron los nombres de las mujeres asesinadas en casos de violencia machista.

Entre el público estaban representantes de todos los grupos municipales -a excepción de Vox- y de diversos colectivos. La Fundación Secretariado Gitano fue uno de ellos. "Estamos aquí por las mujeres libres y por las mujeres gitanas", reivindicaron Mayte Álvarez y Lorena Villa, Coordinadora de la entidad en Avilés y su responsable de Igualdad, respectivamente. Junto a ellas, mujeres gitanas españolas rumanas y portuguesas. "Estamos cambiando el mundo", resaltó Sara Montoya Salazar, mujer gitana que actualmente cursa dos grados de formación profesional: uno de Comercio y otro de Estética. "Las más pequeñas me ven como un ejemplo", afirmó luciendo una sonrisa, una mujer que no duda en asegurar que "los tiempos han cambiado" para las mujeres gitanas: "En mi familia se asumió con normalidad que quisiese ponerme a estudiar".

Lápidas en Las Meanas

En Las Meanas, en el trozo de césped que se encuentra junto a las máquinas de gerontogimnasia, Amnistía Internacional ha instalado su memorial en recuerdo de las víctimas de violencia de género. Se trata de un cementerio de 38 lápidas, en recuerdo de las víctimas de violencia de género fallecidas en España en el último año. "Es una campaña muy impactante", resumía Diana García, responsable ejecutiva de Amnistía Internacional.