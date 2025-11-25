Avilés presenta un presupuesto histórico para 2026, por encima de 90 millones, con el grueso de las inversiones en vivienda, barrios y refuerzo de los servicios públicos

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado un ambicioso proyecto de presupuestos para 2026, de carácter histórico, pues supera los 90 millones de euros, hasta situarse en 92,29 lo que representa un crecimiento del 5,43 % respecto al año anterior. Ha sido la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, y el concejal Agustín Medina, como portavoz de la parte de Cambia Avilés que continúa en el gobierno, quienes han dado a conocer unas cuentas municipales que priorizan "lo que más importa a la ciudadanía": cuidado de los barrios y espacios públicos, el impulso de vivienda asequible y unos servicios públicos "reforzados" en palabras del gobierno local.

Uno de los ejes estratégicos para el ejercicio es el plan de Barrios, por 9 millones de euros para mejorar calles, parques, centros sociales, equipamientos deportivos y reforzar actividades culturales, deportivas y sociales. Proyectos como la mejora del entorno de La Carriona, la rehabilitación de la Biblioteca de La Luz o nuevas cubiertas en parques harán más cómodos y agradables los espacios públicos.

El plan de barrios se lleva 9 millones de euros para mejorar calles, parques, centros sociales, equipamientos deportivos y reforzar actividades culturales, deportivas y sociales. Proyectos como la mejora del entorno de La Carriona, la rehabilitación de la Biblioteca de La Luz o nuevas cubiertas en parques harán más cómodos y agradables los espacios públicos, explicaron desde el gobierno. El horizonte temporal de ese plan es de 6 años (hasta 2031) y sus primeras actuaciones cuentan en el presupuesto de 2026 con una dotación de 9.053.000 euros, de los que, para inversiones, se reservan 5.156.000 euros; para mantenimiento, 2.075.000 euros y para actividades sociales, culturales y deportivas, 1.822.000 euros.

Primeras conversaciones

Habrá asimismo una nueva convocatoria de subvenciones para el cambio de ventanas en los barrios dotada con 300.000 euros y se "reforzará" el programa Avilés Alquila para facilitar rentas asequibles para quienes quieran quedarse a vivir en Avilés. El gobierno local se marca ahora un plazo de un mes para lograr la espera aprobación de los presupuestos. Las primeras conversaciones han tenido lugar esta misma mañana con los grupos de PP y Vox para darles a conocer las cifras globales. Y la semana pasada ya se iniciaron las conversaciones con Podemos, que tras la crisis de inicio de año abandonaron el gobierno del que formaban parte con IU en el grupo Cambia Avilés. Asimismo, los grupos municipales tendrán ahora un plazo de quince días para la presentación de enmiendas al proyecto de las cuentas para 2026.

Más agenda cultural y un extra de aforos en La Magdalena

En el área de Cultura y Deportes aumenta el presupuesto para ofrecer una programación cultural, festiva y deportiva "más amplia y accesible". Así, se anuncia una agenda cultural "diversa, que combine las tradiciones locales con nuevas propuestas contemporáneas", y reforzando asimismo el apoyo a los clubes y asociaciones deportivas, pasando de una línea de ayudas dotada actualmente con 90.000 euros a otra de 500.000 euros para 2026. Se abordarán igualmente inversiones como el eje deportivo de La Toba, por 400.000 euros o la mejora energética del Yago Lamela, pr 200.000 euros.

En el caso de la Fundación Municipal de Cultura aumenta su presupuesto un 2,66% hasta 5,48 millones, con un incremento de actividades en el Pabellón de La Magdalena, que pasará de una dotación de 110.000 a 300.000 euros para ampliar sus aforos y atraer nuevos eventos con más público.

La revisión del PGO

En el capítulo de promoción económica y urbana, empleo, comercio y turismo se consolidan los programas de formación y empleo dirigidos a personas desempleadas y a jóvenes, se intensificarán las campañas de dinamización comercial y turística destinadas a fortalecer la economía de proximidad y atraer visitantes a Avilés y el presupuesto de promoción empresarial mantiene sus principales líneas de acción a través del plan de atracción de inversiones. Además, en 2026 concluirá la tramitación urbanística de la revisión del PGO que permitirá ampliar en más de 200.000 metros cuadrados el Parque Científico y Tecnológico.

Igualmente, se pondrá en marcha la revisión del PGO de los ámbitos de SUNC (Suelo Urbano No Consolidado) y urbanizables con el Documento de Prioridades donde se definirán los objetivos de cara a proceder a su licitación en 2026. Y se impulsarán procedimientos de gestión urbanística con el fin de desarrollar los ámbitos cuyo planeamiento ya está definido para obtener nuevos solares aptos para la construcción de viviendas. Un ejemplo de ello será las actuaciones de Alto el Vidriero, avenida Cervantes (Antiguo San Fernando) y Los Alas/La Muralla.