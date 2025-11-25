Avilés, sede del encuentro médico de referencia en cirugía digestiva

La Sociedad Asturiana de Cirujanos organiza sus VI Jornadas de Actualización en Coloproctología este jueves y viernes en el Hospital Universitario San Agustín. La sede elegida convierte a Avilés en un punto de encuentro para profesionales sanitarios de referencia en cirugía digestiva y coloproctología.

El objetivo de las jornadas es ofrecer un programa de alto nivel científico, dirigido a cirujanos generales, especialistas en aparato digestivo, coloproctología y unidades implicadas en el tratamiento del cáncer de recto. Esta edición arrancará con una mesa dedicada al tratamiento de la fístula perianal con procedimientos poco invasivos, seguida de sesiones sobre el tratamiento de la fístula anastomótica baja y sobre la situación actual del tratamiento quirúrgico de los tumores presacros.

El viernes se abordarán las estrategias de preservación de órgano en el cáncer de recto, así como la estrategia terapéutica en el cáncer precoz del recto inferior. Posteriormente, tendrá lugar una mesa de casos clínicos que fomentará el debate entre ponentes y asistentes. Como clausura se impartirá una conferencia sobre el cáncer de recto precoz titulada "¿Qué ha cambiado en los últimos años?".

El comité científico está presidido por los doctores Carlos Álvarez Laso y Guillermo Carreño Villarreal, este último jefe de la Sección de Coloproctología del Hospital Universitario San Agustín.

Las jornadas están dirigidas tanto a profesionales en ejercicio como a médicos residentes, con cuotas adaptadas y becas para inscripción, desplazamiento y alojamiento. El evento ha sido incluido entre las actividades científicas acreditadas por la Asociación Española de Coloproctología.