El Ayuntamiento busca mejorar la accesibilidad en el barrio de La Pedrisca, en La Carriona

El Ayuntamiento de Avilés ha contratado un estudio para detectar mejoras en la accesibilidad en el barrio de La Pedrisca, en La Carriona. El área, que suma una superficie de casi 2,5 hectáreas, está delimitada por la avenida de Asturias y las calles de Navarra y Valencia. Se trata de una zona construida y urbanizada en los años 60 del siglo pasado que presenta carencias en la accesibilidad, tanto en los portales de las viviendas, como en las zonas comunes que las rodean.

El objetivo final, de cara a la futura actuación, es garantizar la accesibilidad universal, evitando cualquier forma de discriminación; garantizando asimismo la seguridad y comodidad, minimizando riesgos para los usuarios; diseñando soluciones funcionales, coherentes con el uso previsto y proyectando una red de aceras y viarios con distribución lógica, funcional y no segregadora. Todo ello respetando el entorno urbano y paisajístico.

Este contrato, por importe de 15.705 euros, permitirá analizar la situación actual y determinar las soluciones que permitan alcanzar las condiciones básicas de accesibilidad, radiografiando tanto espacios de jardinería, cono posibles afecciones sobre las plazas de aparcamiento y proponiendo ubicaciones alternativas en el entorno próximo.

Se valorará la accesibilidad a los inmuebles, tanto desde el punto de vista peatonal como mediante la previsión de sobreanchos que pudieran permitir, en el futuro, la instalación de ascensores. Y se abrirá, tras el estudio citado un proceso participativo con los vecinos de la zona, con carácter previo a la concreción de las obras a realizar. El estudio describirá tanto el momento presente del barrio como la propuesta de remodelación, definiendo todos los elementos necesarios como "trazado, definición geométrica, diseño de espacios peatonales, secciones tipo, alumbrado, jardinería, mobiliario urbano...", enumeraron desde el Ayuntamiento.

Análisis de necesidades

El objetivo del estudio es pulsar las necesidades del momento presente y futuras actuaciones a realizar. Antes de intervenir se abrirá un proceso participativo con los vecinos. El barrio de La Pedrisca, en La Carriona, cuenta con edificaciones de los años sesenta del siglo pasado. Se busca priorizar la accesibilidad.