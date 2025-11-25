A la cárcel el ladrón reincidente que intimidaba a las víctimas con un cuchillo

A prisión un peligroso delincuente que amedrentaba a sus víctimas con un cuchillo. Llevaba unos pocos meses residiendo en la ciudad, procedente desde Barcelona y acumulaba un largo historial delictivo. El ladrón, de 30 años de edad, ha sido detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Avilés. Su último ‘golpe’ fue un robo violento de un teléfono móvil a un menor, al que intimidó con un arma blanca. El detenido acumulaba varias detenciones previas y ha ingresado en el centro penitenciario de Asturias por orden del Juzgado de Instrucción de guardia de la ciudad.

La investigación comenzó tras la denuncia del menor, quien relató que el agresor le abordó en plena vía pública para arrebatarle un teléfono de elevado valor tras mostrarle un arma blanca. De forma paralela a este caso, los agentes de la Policía Nacional ya investigaban a un individuo recientemente llegado a Avilés desde Barcelona y que llevaba tras de sí una intensa actividad delictiva, según la información facilitada por el cuerpo. Era tal su historial que, el ahora encarcelado, en apenas un mes habría cometido al menos ocho delitos, tanto contra la propiedad como contra las personas.

La descripción facilitada por el menor de edad al que le fue sustraído su teléfono móvil permitió a los investigadores conectar rápidamente al individuo al que se le acusa de este último robo violento y se procedió a intensificar las labores de búsqueda en la ciudad.

Teléfono recuperado

Fue el pasado 12 de noviembre cuando la Policía Nacional logró localizar y detener al presunto autor de dicha acción delictiva. Además del asalto al menor de edad, se le atribuyen cinco hurtos en el interior de vehículos cometidos durante la última semana –uno de ellos con recuperación de un colgante sustraído– y dos tentativas de robo con fuerza en máquinas expendedoras situadas en la calle Galiana.

El teléfono móvil fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Una vez puesto a disposición judicial, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

Los hechos

El hombre, de 30 años de edad, y llegado desde Barcelona hace apenas un mes, acumulaba un amplio historial delictivo. Entre sus acciones del último mes se incluyen cinco hurtos en el interior de vehículos y dos tentativas de robo en máquinas expendedoras situadas en la calle Galiana. Todo ello en tiempo récord: apenas una semana, según la información facilitada desde el Cuerpo Nacional de Policía.

La última víctima fue un menor de edad, a quien amedrentó con un arma blanca. Fue gracias a su descripción que los agentes pudieron dar con el hombre. El pasado 12 de noviembre fue detenido el ladrón y ha ingresado en el centro penitenciario de Asturias a cuenta de su amplio historial delictivo. Los agentes han podido recuperar el teléfono móvil sustraído al menor y un colgante que se llevó de un coche.