Cese fulminante del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento

Daniel Álvarez ha sido cesado como Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés.

Este cese se produjo este pasado lunes.

Álvarez llegó al Ayuntamiento de Avilés en septiembre de 2011, durante el segundo mandato de la alcaldesa Pilar Varela. Ha sido responsable de la política de personal del consistorio bajo la responsabilidad, primero, del exconcejal Raúl Marquínez y, ahora, de Noé Vega.

Álvarez participó el lunes a mediodía en una reunión de la Mesa General del Ayuntamiento. En esa mesa participan el concejal del ramo y los representantes de los sindicatos.

Según ha sabido este periódico, nada apuntaba de lo sucedido en ese encuentro que por la tarde se fuera a producir su cese.

Porque este "debió de ser" por la tarde, señalan fuentes consultadas de este lunes.

Los representantes sindicales conocieron el final de la relación laboral de Álvarez "a primera hora de la mañana de hoy", aunque la comunicación oficial, por vía del concejal delegado del ramo, no se produjo hasta pasado este mediodía.

Álvarez fue Director General de Función Pública con el presidente Vicente Álvarez Areces. Fue cesado cuando Francisco Álvarez-Cascos fue nombrado presidente del Principado.

