El pianista Boris Cora, del Julián Orbón de Avilés, Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas del Principado

La Consejería de Educación ha concedido uno de sus Premios Extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales a Boris Cora Gutiérrez, pianista formado en el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón de Avilés, quien finalizó sus estudios en junio de 2025. El reconocimiento sitúa al centro avilesino entre los más destacados del Principado, al encadenar tres años consecutivos con alumnado galardonado.

La distinción otorgada por la Consejería de Educación reconoce a los tres estudiantes más destacados de las enseñanzas profesionales de música, designados por un jurado profesional. En esta edición, junto a Boris Cora, han sido premiados el pianista Pedro Manuel Fernández Valera, del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, y la violista Nazaret Caihuelas Rodríguez, del Conservatorio Profesional de Música Mancomunidad "Valle del Nalón". Cada galardón está dotado con 800 euros.

Este nuevo reconocimiento refuerza la trayectoria reciente del Conservatorio Julián Orbón, que lleva tres años consecutivos con alumnado distinguido en estos premios autonómicos. En 2024 el clarinetista Nicolás Agramunt fue uno de los ganadores, y en 2023 dos alumnas del centro: Luz Covadonga Ramírez-Etchevers (violonchelo) y Henar Fernández Clavel (piano), también se hicieron con este prestigioso mérito.

Boris Cora, que actualmente continúa su formación en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias (CONSMUPA), completó sus estudios profesionales de piano en el conservatorio avilesino el pasado curso, bajo la tutela de la profesora Raquel García Díez, y destaca por una trayectoria académica que le ha permitido optar a este premio reservado al alumnado con una nota media igual o superior a 8.5 en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales de música.

Para concurrir a la convocatoria, el pianista presentó una grabación con la interpretación de tres obras. En su propuesta, Cora eligió un programa exigente y representativo: la Sonata n.º 5 en Dom op.10 n.º 1 de L.v. Beethoven, la Rapsodia n.º 1 en Sim op.79 de J. Brahms y “La Andaluza Sentimental” de Mujeres españolas, serie 1 op.17.