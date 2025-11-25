Nueva edición del evento Luanco Steam Videogame, el 5 y 6 de diciembre
F. G.
Luanco
Desde 2022 el Ayuntamiento de Gozón apuesta con un modelo mixto de formación y ocio a través del Luanco Steam Videogame, que se desarrollará en la Casa de la Escribana el 5 y 6 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
La anterior edición de este encuentro acogió a casi 400 participantes que se acercaron a conocer más acerca de la cultura del ocio y los videojuegos. En esta edición se han programado con 2 talleres formativos vinculados a la programación de videojuegos y robótica. Para inscribirse a los talleres es necesario rellenar un formulario web en https://www.steamlabvideogame.es. El resto de actividades son de acceso libre.
