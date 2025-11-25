Ofensiva feminista por el 25N en Avilés: "Lucharemos hasta que el machismo no nos cueste la vida"

"Avanzamos juntas y a la ofensiva; hasta que el machismo no nos cueste la vida". El movimiento feminista tiñó de morado este martes las calles de Avilés. Unas 2.500 personas, según la estimación del Ayuntamiento -las organizadoras llegaron a decir al comienzo de la marcha que esperaban más de 6.000 asistentes-, participaron en la marcha para conmemorar el 25N organizada por el colectivo Asturias Feminista. "La solidaridad y la acción feminista son nuestras armas", destacaron las voces de los diversos colectivos participantes en la propuesta para celebrar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

El punto de encuentro y de salida fue la plaza del Vaticano, frente a la sindical avilesina. Allí, desde minutos antes de la siete, se fueron congregando los participantes. "Venimos a desfogar, a que nos escuchen, a sacar nuestra rabia", sintetizaban Belén González y Marta Herrero, de Oviedo y Ponga, respectivamente, que destacaron la transversalidad del movimiento. "Hay gente de todas las edades y en la marcha hay espacio para todo el mundo", remarcó González, "armada" con una pandereta con la que dar más "fuerza y ruido" a sus proclamas: "Que se nos oiga".

La salida tuvo lugar sobre las siete y media, con media hora de retraso sobre la hora prevista. "Faltan buses del Oriente, de compañeras que se han visto atrapadas en la autovía por un accidente", explicaban las organizadoras desde la cabeza de la marcha, donde el "Cortejo de las asesinadas", un grupo de mujeres vestidas de negro, con máscara blanca y portando un gran lazo negro homenajeaban a las víctimas de la violencia de género.

EN IMÁGENES: Avilés sale a la calle para la gran marcha del 25N / Luisma Murias

"El machismu cuéstanos la vida"

El cortejo daba paso al grupo de movilidad reducida, a las que seguía la gran pancarta del colectivo Asturias Feminista, en la que se podía leer, bien grande: "El machismu cuéstanos la vida". "Estamos aquí porque aún falta mucho, porque no podemos permitir que falte una más y porque, cada vez más, la ultraderecha y el patriarcado están yendo a por nosotras", destacó Marta Ruiz, una de las muchas mujeres que efectuó el recorrido en esta "grupeta" de la marcha. Ya habían dejado el Vaticano y cruzaban Orejas Sierra.

Cuando la marcha entró en José Cueto, las proclamas subieron de decibelios. "Aquí estamos las feministas, contra los estados machistas"; "un bote, dos botes, machista el que no bote"; o "ista, ista, ista, Avilés es feminista", salía de los megáfonos de las organizadoras, que con sus chalecos amarillos fueron controlando toda la manifestación. Además de Asturias Feminista, entre los colectivos participantes estaban, entre otros, Amnistía Internacional, el Secretariado Gitano, Les Rudes, pandereteras, batucadas, sindicatos como CC OO o UGT, y partidos como el PSOE, IU o Podemos. Entre los representantes políticos hubo un nutrido grupo de concejales de Avilés, entre ellos al alcaldesa, Mariví Monteserín, que hizo de anfitriona de la vicepresidenta Gimena Llamedo.

La importancia de denunciar

"Es evidente que tenemos un problema social muy grande que lo tenemos todos y todas. Que por mucho que alguien quiera esconderlo, aquí está, y hay que atacarlo en la calle, en los despachos y hay que hacerlo coordinando muy bien a todas las administraciones", destacó Monteserín, que resaltó también que "necesitamos que los hombres se sumen a esta lucha y a ver si entre todos somos capaces de reducir los números". "También tenemos que decirle a las mujeres que tienen que denunciar que no pueden seguir viviendo en la opacidad", resaltó la regidora.

En la misma línea, Llamedo puso énfasis en la importancia de que las mujeres denuncien casos de violencia. "Que sepan que la sociedad también les acompaña y que en ningún momento haya silencios cómplices", resaltó la vicepresidenta, que no dudó en asegurar que las víctimas "van a tener toda la red de apoyo a su disposición para rehacer sus vidas".

"Estamos aquí para denunciar la violencia contra las mujeres y para exigir a todos los estados que actúen con políticas que ayuden a mitigarla", clamó Gonzalo Olmos, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, colectivo que portaba pancartas denuncian la situación que viven las mujeres en Afganistán, y que se encargó del montaje en Las Meanas de un cementerio efímero con 48 lápidas, con las que recordaron a las víctimas de violencia de género del último año; una instalación que "sorprendió mucho" a los asistentes, "porque la mayoría no se lo esperaba".

"Asturias será la tumba del machismo"

La protesta siguió por Pedro Menéndez, La Muralla y La Cámara, desde donde se llegó a la plaza de España, meta del recorrido. Allí los ánimos se encendieron, se prendieron bengalas, botes de humo tiñeron el ambiente de morado, y se leyó un manifiesto. "Avanzamos xuntas y a la ofensiva; la solidaridad y la acción feminista son nuestras armas. Nun tais soles", proclamaron las manifestantes, que gritaron con fuerza que "el feminismo será hipernacionalista o no será", que "somos la ola que no se detiene", y que la lucha persistirá "hasta que el machismo no nos cueste la vida". "Asturias será la tumba del machismo".