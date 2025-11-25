El PP propone extender el reciclaje inverso a los corveranos
C. J.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Corvera ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de hoy para impulsar un programa piloto de reciclaje inverso mediante la instalación de máquinas que recompensen a los vecinos por la entrega de envases, como latas y botellas, a cambio de descuentos o bonificaciones canjeables en los comercios del concejo.
La propuesta tiene como objetivo fomentar hábitos sostenibles entre la ciudadanía, reforzar la recogida selectiva de residuos y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local, generando un impacto positivo tanto en el medioambiente como en el tejido empresarial de Corvera. "El reciclaje inverso ha demostrado ser eficaz en numerosos municipios de España, donde ha mejorado significativamente las tasas de reciclaje y ha contribuido a sensibilizar a la población", señala Alejandro Méndez, portavoz del grupo municipal popular.
La moción insta a realizar un estudio técnico y económico para analizar su viabilidad y emplaza al Ayuntamiento a iniciar contactos con asociaciones de comerciantes y entidades sociales, con el fin de garantizar el éxito del proyecto.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación
- Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana