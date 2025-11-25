El PP propone extender el reciclaje inverso a los corveranos

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Corvera ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de hoy para impulsar un programa piloto de reciclaje inverso mediante la instalación de máquinas que recompensen a los vecinos por la entrega de envases, como latas y botellas, a cambio de descuentos o bonificaciones canjeables en los comercios del concejo.

La propuesta tiene como objetivo fomentar hábitos sostenibles entre la ciudadanía, reforzar la recogida selectiva de residuos y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local, generando un impacto positivo tanto en el medioambiente como en el tejido empresarial de Corvera. "El reciclaje inverso ha demostrado ser eficaz en numerosos municipios de España, donde ha mejorado significativamente las tasas de reciclaje y ha contribuido a sensibilizar a la población", señala Alejandro Méndez, portavoz del grupo municipal popular.

La moción insta a realizar un estudio técnico y económico para analizar su viabilidad y emplaza al Ayuntamiento a iniciar contactos con asociaciones de comerciantes y entidades sociales, con el fin de garantizar el éxito del proyecto.