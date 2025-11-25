El Puerto de Avilés busca consolidarse como referente industrial del Norte

La Autoridad Portuaria de Avilés avanza hacia la fase final de su Plan Estratégico 2030-2040, cuya culminación está prevista para febrero de 2026. El modelo busca consolidar al Puerto de Avilés como referente industrial, urbano e innovador en el norte de España.

El consejo de Administración recibió esta mañana un informe actualizado sobre los trabajos realizados por Aporta Consultores, responsables de la redacción.

El proceso, estructurado en diez fases. Ha completado las de análisis estratégico, diagnóstico, posicionamiento, escenarios, formulación estratégica y diseño del Mapa Estratégico.

La fase pendiente corresponde al Plan de Acción, que definirá las iniciativas, su calendario y criterios de prelación.

El Plan se enmarca en los objetivos del Marco Estratégico del Sistema Portuario lanzado por Puertos del Estado en 2022.

Orientación futura

El Mapa Estratégico del Puerto se articula en torno a tres ejes: crecimiento sostenible, desarrollo y cohesión territorial y competitividad organizativa. Estos pilares integran actuaciones destinadas a fortalecer la solidez financiera, modernizar infraestructuras, diversificar actividades, impulsar la innovación y reforzar la relación puerto-ciudad.

Se definieron también la misión, visión y valores del Puerto, centrados en la excelencia operativa, la sostenibilidad, el servicio al cliente, el buen gobierno y el compromiso ético.

Decisiones

Entre los desafíos estratégicos destacan la optimización de superficies portuarias, la mejora de accesos, el mantenimiento de infraestructuras, la diversificación comercial, la adaptación energética y la digitalización.

Además, el Consejo aprobó nuevas concesiones a IDESA y Cruz Roja, así como una licencia a Lunagua S.L. para la gestión de residuos Marpol, reforzando así la actividad operativa y la prestación de servicios esenciales en el Puerto de Avilés.

A IDESA (Ingeniería y Diseño Europeo, S.A.) ha concedido una parcela de 2.922 m2 en la margen derecha de la ría con destino al montaje, aislamiento, preparación y expedición de bienes de equipo de gran tamaño.

La concesión finalizará el 20 de diciembre de 2029.

La Asamblea Comarcal de la Cruz Roja de Avilés reclamó renovar el uso parcial del edificio de la antigua Rula como sede para el ejercicio de las labores humanitarias y de salvamento marítimo que desarrolla en el Puerto de Avilés. Ante el próximo vencimiento de la concesión de la que es titular, la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja de Avilés ha solicitado el otorgamiento de un nuevo título para continuar la ocupación parcial de dicho edificio por un período de cuatro años.