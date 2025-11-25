Quince años de espera en Avilés para una gran promoción de vivienda pública (estas son las características de los 235 nuevos pisos)

«Era un deseo importante para la ciudad», proclamó la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, antes de que el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, diera a conocer los detalles del proyecto para construir 235 viviendas públicas en régimen de «alquiler asequible» en La Grandiella. La iniciativa, incluida en el proyecto de presupuestos del Principado para 2026 con una partida inicial de 2.465.500 euros, contempla para su desarrollo global un desembolso de más de 30 millones de euros.

La propuesta a desarrollar en la zona de expansión de la ciudad se realizará en dos partes contempladas como una sola unidad administrativa, por un lado 130 pisos, distribuidos en cinco parcelas, donde se ubican dos bloques de 29 viviendas y otros tres más de 24 y, en una segunda parte, que irán otros tres bloques de 35 viviendas cada uno hasta sumar 105 en ese ámbito. Será, dijo Zapico, un régimen de alquiler «asequible» sin concretar precios más allá de que estarán «por debajo del mercado» para romper con las cifras «disparatadas» actuales en vivienda libre.

El ejemplo de Avilés

El consejero quiso poner en valor el grado de implicación del Ayuntamiento de Avilés en políticas de vivienda, en contraposición con otras grandes ciudades del Principado, como Gijón, donde recordó que realizaron una oferta para construir 300 pisos sociales, a la que el Ayuntamiento «ni siquiera ha dado respuesta». «Avilés ha entendido que hay que poner todos los esfuerzos en esto», aseveró Zapico al tiempo que señaló a este ayuntamiento como ejemplo de «cómo desde el municipalismo se puede dar respuesta a la clase trabajadora con un parque público de vivienda asequible». Habrá, en la oferta, pisos de uno, dos y tres dormitorios.

Plazos

La licitación de los nuevos pisos de La Grandiella se prevé para los primeros meses del próximo año, llevando como un mismo acto jurídico tanto el proyecto como el propio plan de obra para que ambos discurran en paralelo. Los primeros trabajos de construcción en la zona no se verán antes de febrero de 2027, aclaró Ovidio Zapico, unos 14 meses después de la licitación. «Era un plan muy necesario que forma parte de las aspiraciones de este gobierno», aseveró la regidora avilesina mientras contemplaba en pantalla las dos parcelas donde se dará respuesta a las necesidades de vivienda digna en el municipio, en un entorno donde también verán la luz el nuevo centro de Formación Profesional.

El consejero aprovechó la presentación en Avilés para repasar planes en marcha y dijo que el ejecutivo asturiano tiene actualmente en fase de licitación más de 560 pisos de promoción pública destinados al alquiler asequible, de los cuales doce se ubican en Avilés. Igualmente, agregó, la Consejería trabaja con el objetivo de licitar otro millar más antes de que finalice la legislatura.

Zapico quiso llamar la atención sobre las diferencias entre parque público de vivienda social y parque público asequible, que es el que engloba la promoción de 235 viviendas en La Grandiella, en Avilés, «para dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora de esta ciudad».

Los otros proyectos de La Grandiella

La alcaldesa Mariví Monteserín celebró el anuncio de la construcción de 235 viviendas en La Grandiella como «una muy buena noticia» para Avilés , recordando que se trata de la primera promoción de este tamaño impulsada por el Gobierno de Asturias en la ciudad en los últimos quince años. Monteserín definió el enclave de La Grandiella como la nueva zona en expansión de la villa donde se desarrollarán otros proyectos relevantes como el nuevo centro de Formación Profesional o la futura sede para la asociación de discapacitados psíquicos Rey Pelayo.