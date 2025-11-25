El Quirinal suma dos educadoras, pero mantiene horario reducido
La dirección de la escuelina anuncia que se ha atendido una de las sustituciones, pero aún quedan cuatro pendientes
C. J.
La falta de personal que obligó en días pasados a la dirección de la escuelina de El Quirinal, de titularidad municipal, a reducir los horarios de apertura de manera temporal se va atenuando. En una comunicación de este mismo lunes a las familias se ha anunciado que la reducción del horario de apertura de 8.00 a 15.00 horas se ha logrado mejorar parcialmente y desde este martes las familias podrán llevar a los niños de 7.45 a 15.15 horas.
En el momento en que cuenten con la incorporación de más personas para sustituir las bajas actuales de cuatro educadoras se ampliará. De hecho, desde esta semana, la escuelina del Quirinal cuenta con dos educadoras de La Toba y La Magdalena, aunque no estarán todos los días y una tercera persona se ha incorporado para cubrir una de las sustituciones ofertadas.
El director del centro informó a las familias a través de un correo electrónico que aún quedan sin cubrir cuatro sustituciones, confiando que la espera no se extienda ya demasiado para las familias, a quienes agradeció el esfuerzo que están realizando por conciliar. El horario oficial del centro es de 7.30 a 16.00 horas, si bien hasta que no se produzcan nuevas incorporaciones se mantendrá reducido parcialmente tal como se anunció en días pasados «a fin de garantizar la adecuada atención y seguridad» de los niños.
De esta manera, el centro ha retrasado su apertura un cuarto de hora y adelanta el cierre 45 minutos en tanto que se confirman las esperadas sustituciones de personal.
