La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: "Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas"

El fallecimiento de un menor de edad, este martes, en el transcurso de un entrenamiento en una de las secciones deportivas del Colegio San Fernando de Avilés, ha causado gran consternación en la villa. Si bien el pequeño, de 12 años, no era alumno del centro sí era parte activa de una de sus agrupaciones deportivas. Por este motivo, el San Fernando ha decidido decretar la suspensión de todos los entrenamientos y el resto de la actividad deportiva para la tarde de este miércoles en memoria del pequeño, que formaba parte del equipo infantil de baloncesto. Asimismo, las banderas ondearán hoy y durante dos días más a media asta en señal de luto.

"No hay palabras para describir la profunda consternación y tristeza que sentimos", recoge un comunicado hecho público esta mañana por el centro educativo. "Los pensamientos de toda nuestra comunidad están con sus compañeros del equipo, con sus entrenadres, sus amigos y profesores del IES Carreño Miranda y del Colegio Enrique Alonso y, sobre todo, con su familia", añaden. El desconsuelo era palpable esta mañana en el ámbito educativo y en el deporte en la ciudad. "Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas, pero siempre te llevaremos con nosotros", despedían al pequeño desde el San Fernando,

La conmoción es tal que se han suspendido varios actos esta mañana en la ciudad y se ha celebrado un minuto de silencio durante la clausura del programa "Ciencia en Femenino" con escolares del municipio.

El niño, de 12 años, falleció de forma fulminante este martes en Avilés mientras se encontraba practicando deporte. Al parecer el chico le comentó a su entrenador que no se encontraba bien y cayó desplomado al suelo.