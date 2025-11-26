La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: "Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas"
El San Fernando suspende la actividad de todas sus secciones deportivas y decreta tres días de luto, con bandera a media asta
C. Jiménez
El fallecimiento de un menor de edad, este martes, en el transcurso de un entrenamiento en una de las secciones deportivas del Colegio San Fernando de Avilés, ha causado gran consternación en la villa. Si bien el pequeño, de 12 años, no era alumno del centro sí era parte activa de una de sus agrupaciones deportivas. Por este motivo, el San Fernando ha decidido decretar la suspensión de todos los entrenamientos y el resto de la actividad deportiva para la tarde de este miércoles en memoria del pequeño, que formaba parte del equipo infantil de baloncesto. Asimismo, las banderas ondearán hoy y durante dos días más a media asta en señal de luto.
"No hay palabras para describir la profunda consternación y tristeza que sentimos", recoge un comunicado hecho público esta mañana por el centro educativo. "Los pensamientos de toda nuestra comunidad están con sus compañeros del equipo, con sus entrenadres, sus amigos y profesores del IES Carreño Miranda y del Colegio Enrique Alonso y, sobre todo, con su familia", añaden. El desconsuelo era palpable esta mañana en el ámbito educativo y en el deporte en la ciudad. "Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas, pero siempre te llevaremos con nosotros", despedían al pequeño desde el San Fernando,
La conmoción es tal que se han suspendido varios actos esta mañana en la ciudad y se ha celebrado un minuto de silencio durante la clausura del programa "Ciencia en Femenino" con escolares del municipio.
El niño, de 12 años, falleció de forma fulminante este martes en Avilés mientras se encontraba practicando deporte. Al parecer el chico le comentó a su entrenador que no se encontraba bien y cayó desplomado al suelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación
- Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana
- Este lunes comienzan las obras en dos icónicos edificios de Avilés: una millonaria inversión y 12 meses de trabajos