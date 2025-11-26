El cuidado del violín, materia de estudio en el Conservatorio

Roberto Jardón comenzó ayer la primera de las trece sesiones que impartirá en el Conservatorio "Julián Orbón" hasta el próximo mes de junio. El lutier avilesino no solo explicó su labor profesional a los alumnos sino que también aportó una serie de consejos para un mejor cuidado y mantenimiento de los instrumentos de cuerda frotada: violín, viola, violoncello y contrabajo. "Hablaremos de la limpieza, de la sustitución de las cuerdas que ha de hacerse dos veces al año como poco, de la corrección del puente que puede deformarse por la tensión de las cuerdas...", detalló el lutier avilesino.

Explicó además que hace años (entre 2001 y 2008) impartió una materia sobre este asunto en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, el Eduardo Martínez Torner, y denominada Fundamentos de lutería. Jardón indicó que el objetivo de las clases a la que asisten una decena de alumnos del Julián Orbón es aportar una serie de pautas a los jóvenes músicos basadas en herramientas y estrategias para un mantenimiento adecuado de los instrumentos.

La labor de Roberto Jardón supone una nueva materia para el conservatorio municipal de Avilés que presta su labor en el antiguo edificio de Correos de La Ferrería. A Jardón le ha encantado ese nuevo emplazamiento: "Es muy acogedor".