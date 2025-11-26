Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés

Daniel Álvarez llegó al Consistorio avilesino en septiembre de 2011, durante el segundo mandato de la alcaldesa Pilar Varela

Trabajadores municipales de Avilés asisten a un Pleno en 2017.

Trabajadores municipales de Avilés asisten a un Pleno en 2017. / MARA VILLAMUZA

S. F.

Avilés

Daniel Álvarez ha sido destituido como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés. La baja se materializó este lunes.

Álvarez llegó al Ayuntamiento de Avilés en septiembre de 2011, durante el segundo mandato de la alcaldesa Pilar Varela. Ha sido responsable de la política de personal del Consistorio bajo la responsabilidad, primero, del exconcejal Raúl Marquínez y, ahora, de Noé Vega.

Álvarez participó el lunes a mediodía en una reunión de la Mesa General del Ayuntamiento. En esa mesa participan el concejal del ramo y los representantes de los sindicatos. Según ha sabido este periódico, nada de lo sucedido en ese encuentro apuntaba a que, por la tarde, fuera a producirse su cese. Porque este "debió de ser" por la tarde, señalan fuentes consultadas por este diario. La noticia corrió como la pólvora a lo largo de la mañana de ayer y a mediodía se comunicó de manera oficial.

Álvarez fue Director General de Función Pública con el presidente Vicente Álvarez Areces. Y fue destituido cuando Francisco Álvarez-Cascos llegó a la Presidencia del Principado.

TEMAS

  1. Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
  2. Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
  3. Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
  4. Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
  5. David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación
  6. Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana
  7. Este lunes comienzan las obras en dos icónicos edificios de Avilés: una millonaria inversión y 12 meses de trabajos
  8. Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas

Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés

Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés

Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: "Es una desgracia"

Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: "Es una desgracia"

Cese fulminante del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento

Cese fulminante del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento

Ofensiva feminista por el 25N en Avilés: "Lucharemos hasta que el machismo no nos cueste la vida"

Ofensiva feminista por el 25N en Avilés: "Lucharemos hasta que el machismo no nos cueste la vida"

Avilés presenta un presupuesto histórico para 2026, por encima de 90 millones, con el grueso de las inversiones en vivienda, barrios y refuerzo de los servicios públicos

Avilés presenta un presupuesto histórico para 2026, por encima de 90 millones, con el grueso de las inversiones en vivienda, barrios y refuerzo de los servicios públicos

El Puerto de Avilés busca consolidarse como referente industrial del Norte

El Puerto de Avilés busca consolidarse como referente industrial del Norte

Las "mujeres de acero" de Gonvarri Asturias finalizan su periodo de formación en Corvera

Las "mujeres de acero" de Gonvarri Asturias finalizan su periodo de formación en Corvera

Avilés calienta motores para la gran marcha del 25N: "Juntas, y solo juntas, construiremos una sociedad igualitaria"

Avilés calienta motores para la gran marcha del 25N: "Juntas, y solo juntas, construiremos una sociedad igualitaria"
Tracking Pixel Contents