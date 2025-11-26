Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés

Daniel Álvarez ha sido destituido como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés. La baja se materializó este lunes.

Álvarez llegó al Ayuntamiento de Avilés en septiembre de 2011, durante el segundo mandato de la alcaldesa Pilar Varela. Ha sido responsable de la política de personal del Consistorio bajo la responsabilidad, primero, del exconcejal Raúl Marquínez y, ahora, de Noé Vega.

Álvarez participó el lunes a mediodía en una reunión de la Mesa General del Ayuntamiento. En esa mesa participan el concejal del ramo y los representantes de los sindicatos. Según ha sabido este periódico, nada de lo sucedido en ese encuentro apuntaba a que, por la tarde, fuera a producirse su cese. Porque este "debió de ser" por la tarde, señalan fuentes consultadas por este diario. La noticia corrió como la pólvora a lo largo de la mañana de ayer y a mediodía se comunicó de manera oficial.

Álvarez fue Director General de Función Pública con el presidente Vicente Álvarez Areces. Y fue destituido cuando Francisco Álvarez-Cascos llegó a la Presidencia del Principado.