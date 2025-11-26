Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran despliegue en Salinas para rescatar a un hombre: tuvo que intervenir el helicóptero de Bomberos

Los servicios de Emergencias pudieron salvar al afectado

Un momento de la intervención

Un momento de la intervención / LNE

N. M.

Durante esta mañana fueron muchos los vecinos de Salinas que, al escuchar el sonido del helicóptero de Bomberos, echaron su mirada al cielo. Los servicios de Emergencias tuvieron que intervenir en la zona de La Peñona para socorrer a un hombre que se cayó en la zona escarpada del enclave castrillonense.

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana. La rápida intervención de los Bomberos, a los que también acompañó la Guardia Civil y la Policía Local, hizo que el suceso no fuese a más.

Finalmente, la víctima, un varón, fue trasladado al hospital.

