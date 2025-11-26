Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Lo importante es que aquel día salió todo bien", dicen los policías que evitaron un suicidio

Dos subinspectores de la Local reciben un reconocimiento oficial por haber salvado una vida: "Hay que hacerlo extensivo a todos"

Rafael Rodríguez, Mariví Monteserín, Jonathan Román, Daniel Carreño y Noé Vega, ayer. | MIKI LÓPEZ

S.F.

Avilés

Los subinspectores de la Policía Local de Avilés Jonathan Román y Daniel Carreño salvaron la vida de una mujer que había amenazado con quitarse del medio el pasado día 13 de octubre. "Estaba paseando con mi mujer y con mi hija y, de pronto, nos encontramos con una situación que nadie quiere presenciar. Y era hacer algo o no hacer nada", apuntó Daniel Carreño justo después de que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, le hubiera entregado a él –y a su compañero Román– sendos diplomas que reconocen su desempeño cuando se enfrentaron de manera exitosa–salvaron la vida de la mujer– "en una actuación realmente ejemplar", dijo.

Carreño señaló al respecto: "Lo importante fue que aquel día todo salió bien: se salvó una vida. Ojalá no tengamos que volver a repetirlo".

Carreño explicó también: "Estoy seguro que cualquiera de mis compañeros que hubieran estado en mi lugar, hubieran hecho exactamente lo mismo", señaló.

Román también tomó la palabra: "Aunque nosotros nos llevamos el reconocimiento, hay que hacerlo extensivo a todos".

