"Lo importante es que aquel día salió todo bien", dicen los policías que evitaron un suicidio

Los subinspectores de la Policía Local de Avilés Jonathan Román y Daniel Carreño salvaron la vida de una mujer que había amenazado con quitarse del medio el pasado día 13 de octubre. "Estaba paseando con mi mujer y con mi hija y, de pronto, nos encontramos con una situación que nadie quiere presenciar. Y era hacer algo o no hacer nada", apuntó Daniel Carreño justo después de que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, le hubiera entregado a él –y a su compañero Román– sendos diplomas que reconocen su desempeño cuando se enfrentaron de manera exitosa–salvaron la vida de la mujer– "en una actuación realmente ejemplar", dijo.

Carreño señaló al respecto: "Lo importante fue que aquel día todo salió bien: se salvó una vida. Ojalá no tengamos que volver a repetirlo".

Carreño explicó también: "Estoy seguro que cualquiera de mis compañeros que hubieran estado en mi lugar, hubieran hecho exactamente lo mismo", señaló.

Román también tomó la palabra: "Aunque nosotros nos llevamos el reconocimiento, hay que hacerlo extensivo a todos".