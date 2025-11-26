"Lo importante es que aquel día salió todo bien", dicen los policías que evitaron un suicidio
Dos subinspectores de la Local reciben un reconocimiento oficial por haber salvado una vida: "Hay que hacerlo extensivo a todos"
S.F.
Los subinspectores de la Policía Local de Avilés Jonathan Román y Daniel Carreño salvaron la vida de una mujer que había amenazado con quitarse del medio el pasado día 13 de octubre. "Estaba paseando con mi mujer y con mi hija y, de pronto, nos encontramos con una situación que nadie quiere presenciar. Y era hacer algo o no hacer nada", apuntó Daniel Carreño justo después de que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, le hubiera entregado a él –y a su compañero Román– sendos diplomas que reconocen su desempeño cuando se enfrentaron de manera exitosa–salvaron la vida de la mujer– "en una actuación realmente ejemplar", dijo.
Carreño señaló al respecto: "Lo importante fue que aquel día todo salió bien: se salvó una vida. Ojalá no tengamos que volver a repetirlo".
Carreño explicó también: "Estoy seguro que cualquiera de mis compañeros que hubieran estado en mi lugar, hubieran hecho exactamente lo mismo", señaló.
Román también tomó la palabra: "Aunque nosotros nos llevamos el reconocimiento, hay que hacerlo extensivo a todos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación
- Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana