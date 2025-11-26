El Menéndez Pidal explora los problemas de la industria de la moda
M. M.
El IES Menéndez Pidal inaugura mañana, jueves, en su sala de exposiciones DZ la muestra "EU-ROPA", un proyecto conjunto realizado por el alumnado del IES La Fresneda. En esta instalación se realiza una alegoría de Europa, vestida con un elegante traje de noche, delante de un "photocall" confeccionado con etiquetas de ropa recogidas por toda la comunidad educativa en solo unos meses. Desde este punto de vista aparentemente todo es positivo, pero sus mangas simulan las de una camisa de fuerza, mostrando su locura con el abuso del consumo textil. Su cinturón y cola están formados por todas las banderas del continente y atraviesan al otro lado, donde está la otra cara de la moda, la que nadie quiere ver pero que está terminando con el planeta. En ese lado se puede ver la proyección de cifras reales relacionadas con los problemas que acarrea esta industria en ciertos países del mundo no europeos, atravesando así las fronteras continentales y evidenciando los efectos negativos del consumismo, la globalización y de nuestros actos individuales. Con esta obra se trata de realizar una reflexión sobre las implicaciones de las decisiones personales cotidianas en el mercado global, tratando de concienciar sobre un consumo consciente y sensato.
