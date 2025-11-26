Pilar Castro, actriz en "Las amistades peligrosas": "Me gusta llevar las funciones a la gente a la que no le es tan sencillo ir a Madrid"

La actriz Pilar Castro (Madrid, 1970) regresa esta semana al teatro Palacio Valdés, de Avilés, y lo hace con un estreno nacional debajo del brazo: "Las amistades peligrosas" (el viernes, a las 20.00 horas). Atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA mientras está conduciendo.

-Es ahora la Marquesa de Merteuil.

-Sí, lo intento, lo intento.

-Estamos hablando de una malvada muy malvada.

-En todas las entrevistas de todo el mundo me dicen lo mismo: que es malvada, pero de él, de Valmont, no dicen que sea malvado. Yo creo que es más malvado él que ella, pero bueno... No, yo creo que la marquesa de Merteuil es una mujer que es una adelantada a su tiempo, una mujer con grandes conocimientos filosóficos, de pensamiento, moralista. Entonces ella, usa todo ese conocimiento para tener poder. Y entonces, en esa época, las mujeres no tenían eso. Entonces ella quería ponerse al nivel de los hombres y la única manera que podía hacerlo era así. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere el poder, pues usa las malas artes del poder.

-Lo de las entrevistas que decía usted llama la atención porque a usted, de mala, se la ha visto poco.

-(Risas) Bueno, puede ser, sí. Bueno, en la última función que hice con Candela Peña [ "Contracciones"] era bastante mala, ¿eh? Eso sí que era una perversa... Pues ya apuntaba maneras, ¿eh? Vale, vale.

-¿Cómo se enfrenta uno a un clásico moderno como este?

-Sí, se ha respetado bastante la época, ¿eh? Tenemos mucho en cuenta el qué dirán, el decoro, las costumbres... Entonces, para mí, es un clásico, ¿no? Habla de temas universales como el amor, los celos, el poder, el abuso de poder... Entonces, ¿cómo te enfrentas? Pues con un texto maravilloso, que me tiene absolutamente enamorada e hipnotizada, con un aprendizaje vital increíble y metiéndote hasta el tuétano para comprender a estos personajes.

-¿Dónde está más cómoda en la función?

-Bueno, ahora mismo creo que la verdad es que todavía no estoy muy cómoda. Tengo unas ganas de estrenar que me muero... No sé, estoy empezando a cogerle el gusto, ¿no? Sobre todo a las últimas escenas, cuando ella gana al hombre, ¿no? Ahí es donde me siento mejor. ¿Ves?

-Como Valmont al final pierde, pues quizá por eso aparente menos malvado.

-Claro, sí, sí. Lo que pasa es que... Bueno, pierde porque es menos listo. Y ella se lo está advirtiendo todo el rato, se lo advierte durante la función: "No te enamores, es peligroso, no podemos pertenecer a ese tipo de prototipos". Pero cuando nos enamoramos nos convertimos en algo inmaduro y en algo infantil y ella no muerde el anzuelo y él sí.

-Con David Serrano ha trabajado en cine, en teatro, en todos los sitios. Es usted como una actriz fetiche.

-Bueno, sí, es que empezamos juntos, empezamos muy jovencitos en esto. Pero hacía mucho no trabajaba con él, hacía muchos años.

-¿Qué es lo mejor de las giras?

-Pues mire, a mí me gusta mucho de las giras llevar las funciones a gente que no le es tan sencillo venir a Madrid a ver una función de teatro y que tiene mucha necesidad de ver teatro. Porque además ahora en un mundo tan tecnológico, lo humano yo creo que todavía tiene más poder y hay más necesidades. A mí me gusta mucho el teatro por eso. Ir a muchas plazas diferentes y a muchos públicos diferentes. Porque el público es un elemento más de la función. Entonces es muy poderoso sentir el directo.

-En estas "Amistades peligrosas" dejan de lado los trajes dieciochescos, pero mantienen, lo ha dicho antes, el poderío del texto.

-Sí, porque es un texto que es muy actual. Es que ya lo verá, es muy, muy actual. Entonces sí, David [Serrano] optó porque lo hiciéramos, entre comillas, más atemporal. Entonces cuando es más atemporal, como lo que contamos es muy universal, pues bueno, te puedes sentir identificado con todo.