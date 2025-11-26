El Puerto de Avilés aspira a ser referente "industrial, urbano e innovador"

La Autoridad Portuaria de Avilés busca "ser un puerto industrial, urbano e innovador de referencia en el norte de España, motor de transformación y desarrollo territorial , reconocido por su gestión basada en la cooperación y el compromiso". Para conseguir todo esto, ha ideado el Plan Estratégico 2030-40, que es el mapa que la institución avilesina pretende explorar de manera inmediata.

Este Plan Estratégico, según señaló Ana Ulloa, de Aporta Consultores, "permitirá al Puerto de Avilés desarrollar acciones de futuro". Ulloa explicó que el trabajo está desarrollado en diez fases y anunció que "a finales de enero" habrá llegado a su culminación.

Ulloa detalló también que el plan –el mapa a seguir– tiene diez fases y que ya ha completado las de análisis estratégico, diagnóstico, posicionamiento, escenarios, formulación estratégica y diseño del Mapa Estratégico, que se articula en torno a tres ejes: crecimiento sostenible, desarrollo y cohesión territorial y competitividad organizativa. La fase pendiente –la que se va a dejar para el año que viene– corresponde al Plan de Acción, que definirá las iniciativas, su calendario y criterios de prelación.

El Plan se enmarca en los objetivos del Marco Estratégico del Sistema Portuario lanzado por Puertos del Estado en 2022.

Para los responsables del Puerto de Avilés, el plan avilesino se articula en torno al crecimiento sostenible, desarrollo y cohesión territorial. "Estos pilares integran actuaciones destinadas a fortalecer la solidez financiera, modernizar infraestructuras, diversificar actividades, impulsar la innovación y reforzar la relación puerto-ciudad", señala la institución en una nota oficial.

Decisiones

Entre los desafíos estratégicos del Puerto de Avilés destacan, resumen sus gestores, la optimización de superficies portuarias, la mejora de accesos, el mantenimiento de infraestructuras, la diversificación comercial, la adaptación energética y la digitalización.

De este modo, cabe destacar que el consejo de administración aprobó nuevas concesiones a IDESA y Cruz Roja, así como una licencia a Lunagua para la gestión de residuos Marpol, reforzando así la actividad operativa y la prestación de servicios esenciales en el Puerto de Avilés.

Ingeniería y Diseño Europeo va a contar con una parcela de 2.922 m2 en la margen derecha de la ría con destino al montaje, aislamiento, preparación y expedición de bienes de equipo de gran tamaño. Esta concesión finalizará el 20 de diciembre de 2029.

El consejo de administración también aprobó la concesión administrativa a la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja de Avilés para la ocupación parcial del edificio de la antigua Rula como sede para el ejercicio de las labores humanitarias y de salvamento marítimo que desarrolla en el Puerto de Avilés ante su próximo vencimiento de la concesión de la que es titular.

La tercera concesión es a Lunagua para la prestación del servicio portuario de recogida de residuos de carga Marpol, de sustancias líquidas, generados por buques.