Reconocen la actuación de dos policías por salvar la vida de una mujer
Avilés
La alcaldesa Marivi Monteserín recibirá este mediodía a los subinspectores de la Policía Local Daniel Carreño Otero y Jonathan Román Pérez, en reconocimiento a su destacada actuación el pasado 13 de octubre para proteger la vida de una mujer. El acto se desarrollará a la una de la tarde en el salón de recepciones del Ayuntamiento.
