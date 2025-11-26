"The Duellists" lleva su música a Luanco este viernes

Este viernes se podrá disfrutar en la Casa de Cultura de Luanco del espectáculo ofrecido por el grupo musical "The Duellists". El violín de Sara Ember y el bajo de Samuel Antón crean una fusión que abarca una amplia variedad de estilos. Su repertorio no solo incluye grandes hits actuales, sino que se adentra en los clásicos del pop y el rock, así como temas de música electrónica desde los 90 hasta la actualidad. La actuación será a las 19.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Está financiada por el Programa Dinamizart-j del Gobierno de España y el Instituto para la Transición Justa.