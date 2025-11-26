UGT FICA revalida su mayoría en el comité de Tadarsa

UGT FICA ha revalidado su mayoría actual en las elecciones sindicales celebras en Tadarsa Eólica. La central ha obtenido ocho de los nueve miembros en el comité de empresa, por lo que agradecieron que una mayoría de los trabajadores hayan depositado su confianza en ellos. Con la representación obtenida el apoyo recibido para la candidatura de UGT FICA es del 81,5% de los votos.