Vivienda, barrios y servicios públicos elevan las cuentas de Avilés a 92 millones

El Ayuntamiento de Avilés prepara un proyecto de presupuestos para 2026, de carácter histórico, pues supera los 90 millones de euros hasta situarse en 92,29, lo que representa un crecimiento del 5,43% respecto al presente ejercicio. Fueron la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, y el concejal Agustín Medina, como portavoz de la parte de Cambia Avilés que continúa en el gobierno, quienes dieron a conocer las claves de unas cuentas que priorizan "lo que más importa a la ciudadanía": cuidado de los barrios y espacios públicos, el impulso de vivienda asequible y unos servicios públicos "reforzados" en palabras del gobierno.

La cifra global supone pasar de un presupuesto de 87 millones de euros este año, a uno superior en 5 millones de euros, donde uno de los ejes estratégicos para el ejercicio es el plan de barrios, por importe de 9 millones de euros para mejorar calles, parques, centros sociales, equipamientos deportivos y reforzar actividades culturales, deportivas y sociales. En ese plan se enmarcan proyectos como la mejora del entorno de La Carriona, la rehabilitación de la biblioteca de La Luz o nuevas cubiertas en parques harán más cómodos y agradables los espacios públicos. El horizonte temporal de ese plan es de 6 años, es decir, hasta 2031, y sus primeras actuaciones cuentan en el presupuesto de 2026 con una dotación de 9.053.000 euros, de los que, para inversiones, se reservan 5.156.000 euros; para mantenimiento, 2.075.000 euros y para actividades sociales, culturales y deportivas, 1.822.000 euros.

Habrá, asimismo, según anunció la edil de Hacienda, una nueva convocatoria de subvenciones para el cambio de ventanas en los barrios dotada con 300.000 euros y se "reforzará" el programa Avilés Alquila para facilitar rentas asequibles para quienes quieran quedarse a vivir en Avilés.

"Un acuerdo amplio"

Agustín Medina destacó el hecho de que por primera vez en la historia de Avilés se presente un plan de barrios en los presupuestos de la ciudad. "Desde Izquierda Unida [el partido que él mismo representa en Cambia Avilés] estamos muy satisfechos y muy contentos con el trabajo realizado. Para nosotros el código postal no puede condicionar las prestaciones y disfrutar de los servicios", aseveró. Y abundó: "El plan de barrios recoge no solamente inversiones, sino también una idea ambiciosa de aumentar la actividad cultural, social y comercial en los barrios". La edil de Hacienda se mostró confiada en lograr para estas cuentas "un acuerdo lo más amplio posible".

En el área de Cultura y Deportes aumenta el presupuesto para ofrecer una programación cultural, festiva y deportiva «más amplia y accesible». En el caso de la Fundación Municipal de Cultura aumenta su presupuesto un 2,66% hasta 5,48 millones, con un incremento de actividades en el Pabellón de La Magdalena, que pasará de una dotación de 110.000 a 300.000 euros para ampliar sus aforos y atraer nuevos eventos con más público. Se anuncia una agenda cultural «diversa, que combine las tradiciones locales con nuevas propuestas contemporáneas».

En el capítulo deportivo se anuncio un refuerzo de los apoyos actuales a los clubes y asociaciones de la ciudad, pasando de una línea de ayudas actual de 390.000 euros a otra de 500.000 euros para 2026. Y se abordarán inversiones como el eje deportivo de La Toba, por 400.000 euros o la mejora energética del Yago Lamela, por 200.000 euros. El gobierno local se marca ahora un plazo de un mes para lograr la espera aprobación de los presupuestos. Las primeras conversaciones han tenido lugar este martes con los grupos de PP y Vox para darles a conocer las cifras globales. La semana pasada ya se iniciaron las conversaciones con Podemos, que tras la crisis de inicio de año abandonaron el gobierno del que formaban parte con IU en el grupo Cambia Avilés. Los grupos municipales tendrán ahora un plazo de quince días para la presentación de enmiendas.

Cocina central y comisaría

Del capítulo de inversiones la edil de hacienda enfatizó la importancia de actuaciones como la reurbanización de La Folleca, un aparcamiento en la avenida de San Agustín, mejoras en la zona de Valliniello o en la glorieta de Llaranes, incluidas en el plan de barrios, o proyectos cofinanciados con otras administraciones como el del entorno de La Carriona, la mejora de eficiencia en edificios públicos o la de la accesibilidad de la Escuela de Artes y Oficios y la renovación de la fachada del CMAE. Especial hincapié también realizaron Ruiz y Medina en el nuevo centro social de La Luz y Villalegre, dotado con 300.000 euros. Y vuelve a aparecer en el proyecto de presupuesto una parte de financiación para la cocina central de Valliniello (600.000 euros) y el proyecto de la nueva comisaría de Policía Local en La Grandiella (100.000 euros). De ambos, reconoció la edil de Hacienda que ya se venían recogiendo en los últimos presupuestos. «Al ser una inversión plurianual, presupuestamos la parte que corresponde a este ejercicio», señaló sin más avances sobre ambas iniciativas.

Fachadas y ventanas

En Vivienda, apuntó Agustín Medina, se anuncian actuaciones destacadas en Gutiérrez Herrero y la calle Pelayo, «para replicar el modelo exitoso de La Luz, donde ya están adjudicadas todas las viviendas». Respecto a las ayudas para el cambio de ventanas en los barrios, Ruiz aclaró que se comenzó con subvenciones a fachadas en el casco histórico pero, con el paso de los años, esas convocatorias se lanzaron tres o cuatro veces más y no hubo muchas solicitudes. Posteriormente se abrió para pasar la ITV de los edificios en toda la ciudad y cuando se consumió esa partida y se volvió a presupuestar para la zona centro quedaron sin gastar 500.000 euros y se optó por reforzarlo con otros 200.00 euros para iniciar el plan de ayudas al cambio de ventanas. «Hubo bastantes solicitudes y todas fueron atendidas», subrayó la edil sobre una línea de apoyo a los gastos de viviendas que el próximo año cuenta con una dotación presupuestaria de 300.000 euros.

La revisión del PGO

En el capítulo de promoción económica y urbana, empleo, comercio y turismo se consolidan los programas de formación y empleo dirigidos a personas desempleadas y a jóvenes, se intensificarán las campañas de dinamización comercial y turística destinadas a fortalecer la economía de proximidad y atraer visitantes a Avilés y el presupuesto de promoción empresarial mantiene sus principales líneas de acción a través del plan de atracción de inversiones. Además, en 2026 concluirá la tramitación urbanística de la revisión del PGO que permitirá ampliar en más de 200.000 metros cuadrados el Parque Científico y Tecnológico. Igualmente, se pondrá en marcha la revisión del PGO de los ámbitos de SUNC (Suelo Urbano No Consolidado) y urbanizables con el Documento de Prioridades donde se definirán los objetivos de cara a proceder a su licitación en 2026. Y se impulsarán procedimientos de gestión urbanística con el fin de desarrollar los ámbitos cuyo planeamiento ya está definido para obtener nuevos solares aptos para la construcción de viviendas. Un ejemplo de ello será las actuaciones de Alto el Vidriero, avenida Cervantes (Antiguo San Fernando) y Los Alas/La Muralla.