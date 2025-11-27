La asignatura pendiente de la industria textil

"La ropa está diseñada para romperse con facilidad, la producción de ropa se duplicó en el período 2000-2020, el 75 % de la ropa acaba en vertederos". Esos son solo algunos de los titulares proyectados sobre la parte trasera de "EU-ROPA", una instalación artística creada por alumnado del IES de La Fresneda (Siero) e inaugurada en el IES Menéndez Pidal de Avilés.

La pieza está dividida en dos caras, explican los alumnos, la "positiva", en la que se aprecian etiquetas de marcas de ropa a modo de cortina inspiradas en el artista africano El Anatsui, y un maniquí que luce las banderas europeas "con un traje de noche negro, elegante pero a su vez con una camisa de fuerza". La trasera, o "negativa", se encarga de denunciar la destrucción ambiental y el universo oculto de la industria textil, "como el trabajo de menores en unas condiciones horribles, el consumo y desperdicio de agua derivado", destaca Inés Cores, junto a sus compañeros del instituto de La Fresneda Ana Fernández-Ojanguren y Julián Avendillo. "Todo ello para reflexionar sobre el consumo y la moda", coinciden estos tres creadores de la pieza, que pupilos del Bachillerato de Artes del Menéndez Pidal ayudaron a montar en la sala DZ, la reservada en el instituto avilesino para exposiciones.

La idea de "EU-ROPA" surgió el pasado curso y partió de un análisis del universo de la ropa y la industria textil global, "que es la segunda más contaminante del planeta y produce casi el 10% de la huella de carbono anual", de acuerdo a los textos proyectados en la parte "negativa" de la pieza artística. Ahí también hay un montón de ropa tirada en el suelo, que procede de los objetos perdidos almacenados en el instituto y que simboliza el consumismo y la falta de apego a las prendas.

Vista de una parte de la pieza «EU-ROPA». | MIKI LÓPEZ

La muestra también se detiene en analizar el trabajo de menores y los excesos de la industria. Lo expresan en varios rótulos proyectados. Hablan de que las grandes compañías de la moda siguen vulnerando los derechos laborales, y que por ejemplo, en Bangladesh, un 61% de los menores no están escolarizados, y es más, que "en 2013, se estimó que 3,45 millones de menores trabajaban en la industria textil" en ese país asiático, continente en el que los salarios pueden estar entre 50 y 100 dólares mensuales por jornadas de 14 horas.

La directora del Menéndez Pidal, Elena González, celebró la colaboración intercentros para poder disfrutar de esta creación de arte contemporáneo en el instituto avilesino, poco antes de que el alumnado sierense y su profesora de Plástica, Sonia Fernández González, presentaran el proyecto al alumnado de Bachillerato de Artes.

La exposición podrá disfrutarse hasta el próximo enero en la sala expositiva DZ del Menéndez, detalló el profesor Carlos Suárez, quien avanzó que la siguiente muestra que albergará será "La ciudad de las damas", creada por alumnado del IES Bernaldo de Quirós de Mieres. Tanto "EU-ROPA" como "La ciudad de las damas" formaron parte de la última edición de la Muestra de Arte Escolar Contemporáneo.