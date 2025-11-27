Avilés acoge el sábado un encuentro de cofradías de Semana Santa asturianas

Avilés será el sábado sede de un encuentro diocesano de cofradías y hermandades de Asturias, una cita que reunirá a 30 cofradías y hermandades procedentes de 11 ciudades asturianas, congregando a más de 160 participantes. La jornada se desarrollará en el Pabellón de la Magdalena.

La primera actividad será una mesa redonda titulada “Lo que la religiosidad popular da a nuestra ciudad”, en la que se reflexionará sobre el impacto cultural, social y espiritual de las tradiciones cofrades en Asturias. A su fin, los participantes disfrutarán de una visita guiada por el casco histórico de Avilés para celebrar después una misa en la iglesia de San Nicolás de Bari.

La jornada concluirá con una comida de hermandad en el Lar Gallego.

Con este encuentro, Avilés se convierte en punto de unión para las cofradías y hermandades de toda Asturias, reforzando los lazos que unen a quienes mantienen viva la religiosidad popular y su importante legado en la región, destacaron desde la Junta de cofradías de Avilés.