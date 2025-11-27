Avilés compra dos drones por 9.480 euros para uso de la Policía Local
Su uso está muy extendido en cuerpos policiales y servicios de rescate y emergencias
La Policía Local de Avilés ya no solo vigilará las calles por tierra. También lo hará por aire. El Ayuntamiento ha hecho efectiva la adquisición de dos drones para uso del cuerpo dependiente del Ayuntamiento. El contrato, que ha sido adjudicado a la empresa Avistadrone S. L., tiene un importe de 9.480 euros.
El uso de estas naves no tripuladas está cada vez más extendido entre policías y cuerpos de rescate. Se emplean con frecuencia para labores de búsqueda, rescates, incendios o vigilancias en ciertas zonas. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto, durante la investigación del crimen de La Folleca, los agentes de la Policía Nacional inspeccionaron los alrededores del lugar de los hechos con estas naves para tratar de buscar pistas.
Otra operación más reciente en la que se ha empleado esta tecnología fue en la búsqueda de Tomasín por los montes de Tineo este mismo mes. Si bien, en este caso quienes emplearon estos aparatos fueron efectivos de los Bomberos.
