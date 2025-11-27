Avilés impulsa las vocaciones STEM: «No hace falta ser un genio para ser científico»

Alrededor de seiscientos alumnos de distintos centros educativos de la ciudad –tercero de la ESO de La Luz, Carreño Miranda, La Magdalena, Número 5, Menéndez Pidal, Paula Frassinetti, Buen Consejo y Luisa de Marillac– se dieron cita ayer en el Centro Niemeyer, en la 8ª edición de Ciencia y Tecnología en femenino. Hizo de anfitriona de estas jornadas que inauguró la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y que tienen por objeto reducir la brecha de género en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas la investigadora Elena Mielgo, del Centro tecnológico Idonial.

Durante casi tres horas, el alumnado avilesino conoció de primera mano testimonios de mujeres jóvenes que decidieron ser científicas. Destacó Mielgo que en la primera edición de este programa que lleva el sello de la Isla de la Innovación acudieron alrededor de cien alumnos, hasta los 625 inscritos para la sesión de ayer. Incidió también en que «en torno al ocho por ciento de las alumnas que pasaron por esta formación ha cambiado su idea sobre su futuro profesional y, día de hoy, son ‘team STEM’».

Cambiar de opinión

En la jornada quedó claro también que Ciencia y Tecnología son más que números, ecuaciones y fórmulas. «También hay experimentos que salen mal, cables que van donde no tenían que ir…», relató Mielgo. Agregó: «Nadie nace sabiendo a qué quiere dedicar su vida. De hecho, si esa gente existe, desde luego que el resto estamos en desventaja. Lo normal es tener preguntas, cambiar de opinión, en algunas ocasiones volver a empezar. Y eso también forma parte del viaje. Porque en este mundo, el de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, no es sólo para quienes ya lo tienen todo claro. Sino que también es, y sobre todo, para quienes quieren explorar, crear, equivocarse, aprender y construir el futuro», recalcó para presentar luego a Celia Núñez, de R&D Arcelor-Mittal.

Alumnos de distintos centros educativos de la ciudad, ayer, en el Centro Niemeyer. | MIKI LOPEZ

Estudiante del colegio salesianos Santo Ángel de Avilés, Celia Núñez se presentó como «una persona con muchísimos hobbies». «Esto se tradujo en que en el momento de decidir bachiller no sabía qué hacer: me gustaba la parte científica, pero también me encantaba leer y la literatura. No sabía si letras o números. Entonces ahí me dieron el primer consejo que me sirvió: ‘Coge lo que menos puertas te cierre’. Y me fui al bachillero científico-tecnológico», dijo Núñez, que luego estudió una ingeniería. Y la vida le llevó a Madrid, y la trajo de nuevo a Avilés, a ArcelorMittal.

Ni genios ni ratas de laboratorio

Ofreció también su testimonio Marta Suárez, de Aleastur Innovation Center, que quiso romper de mano un mito: «Los científicos no somos ratas de laboratorio que trabajamos solos, todo lo contrario». Y otro más: «No hace falta ser un genio para dedicarse a las ciencias». Ensalzó asimismo la importancia del trabajo en equipo dentro de su campo de actuación.

Participó también Laura García, «TheRoom2030». Esta madrileña afincada en Asturias hace siete años se presentó como «una friki» enamorada de la literatura, y más aún de la saga de Steven Erikson. Repasó su carrera hasta hoy, y como sus colegas se sometió a las preguntas de un público interesados por la duración de las jornadas laborales, los sueldos, algo de programación…

«Hackathon» femenino

Con esta jornada impulsada por el Parque científico y tecnológico Isla de la Innovación, Avilés pretende impulsar las vocaciones llamadas STEM. La siguiente actividad de Ciencia y Tecnología en Femenino será el Avilés Hackathon 2025, un evento colaborativo en el que participarán 40 estudiantes y en el que durante cuatro horas se resolverán dos desafíos tecnológicos Tendrá lugar el martes 16 de diciembre en el Centro de empresas La Curtidora, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

El equipo ganador participará en el concurso nacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España «Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible», y, en el caso de resultar finalista, asistirá a la fase final del concurso en abril. En los últimos siete años Avilés ha sido finalista, tres veces el IES Carreño Miranda, dos el IES Número 5, y el Colegio Santo Ángel que resultó Campeón de España en 2020 y 2024.