La caída del director de Recursos Humanos destapa una "guerra fría" entre altos funcionarios del Ayuntamiento de Avilés

El cese fulminante del, hasta este lunes, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento –lo era desde septiembre de 2011, desde la época en que Pilar Varela era alcaldesa– ha destapado una "guerra fría" que se ha estado batiendo en los despachos de los más altos funcionarios del Ayuntamiento de Avilés a cuenta de diferentes puntos de vista sobre la organización de las relaciones laborales en el Consistorio (la visión del director de Recursos Humanos no coincidía con la del Secretario General).

Daniel Álvarez fue despedido horas después de haber participado en una reunión de la mesa general del Ayuntamiento: se discutían modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajos (RPT).

Según fuentes consultadas, el punto de vista de Álvarez de la organización del trabajo municipal no ha ido parejo con el de los funcionarios que dirigen el Ayuntamiento y, en consecuencia, tampoco con el gobierno. Esto, según fuentes consultadas, causó una relación "tensa" que emergió a propósito de una denuncia en estos despachos altos del Ayuntamiento de Avilés y que hizo pública la portavoz del PP, la concejala Esther Llamazares, este pasado abril. Esta investigación judicial, según las mismas fuentes, fue la penúltima gota de una relación entre los altos funcionarios.

La relación de Álvarez con el anterior concejal de Personal (Raúl Marquínez) no es la misma que con el actual (Noé Vega): Álvarez se ha mantenido en su puesto durante tres mandatos y medio, es decir, 14 años.

El gobierno socialista decidió no comentar el motivo del despido de uno de sus trabajadores de confianza más antiguos.

El sindicato Avanza, pr su parte, señaló en un comunicado: "Las circunstancias existentes requerirían una sustitución rápida en ese puesto directivo , además de que también requeriría una reflexión amplia por parte del gobierno municipal en su conjunto , sobre sus decisiones, sus objetivos y sus prácticas".

"En la Biblia se dice: ‘por sus hechos los conoceréis’ y… estos son los hechos del PSOE de Avilés", valoró ayer la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, tras el cese fulminante del director de Recursos Humanos. A su juicio, la destitución les da la razón en que el Consistorio avilesino es "una trituradora de personas", habida cuenta de que Daniel Álvarez es un funcionario de carrera que hasta ahora ocupaba un puesto de libre designación. "No entendemos por qué las cosas están tan mal entre los diferentes servicios municipales", dijo Llamazares, "y llevan tiempo así", apostilló. Esa circunstancia, según la portavoz del PP, ha derivado en una gran cantidad de asuntos pendientes "desde hace tiempo" que, además, "están tensionando los servicios". "El gobierno tendrá potestad para poner o quitar personas pero el desastre del Ayuntamiento de Avilés no es de ningún director general", insistió Llamazares, "que no se pretenda hacer ver ahora que hay buenos y malos trabajadores sino que son decisiones del gobierno".

A Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox Avilés, no le sorprende el último cese en el personal municipal. "Caía de cajón, es la respuesta a una situación insostenible", subrayó al tiempo que recordó que todo lo referido a recursos humanos "el Ayuntamiento de Avilés siempre está inmerso en procesos judiciales con los trabajadores". Y llamó la atención sobre la necesidad de que exista "voluntad de negociación" de aquí en adelante.