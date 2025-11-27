El cluster marítimo premia a la tecnológica asturiana Satec por su apuesta por la economía azul

La multinacional tecnológica asturiana grupo Satec ha sido reconocida con el premio del clúster marítimo español-Federico Esteve 2025 en la categoría de tecnología e Innovación. El jurado reconoce con este premio “el destacado compromiso de Satec con la innovación tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en proyectos internacionales vinculados a la Economía Azul, impulsando la transformación digital y la gestión del conocimiento”.

El grupo Satec lidera el Programa Kalunga en Angola, cuyo objetivo es convertir el Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha en un referente de la Economía Azul del país.

Plataforma digital de datos

El programa abarca la gestión integral del buque oceanográfico Baía Farta, la creación del Centro Oceanográfico Nacional, y el desarrollo de una plataforma digital de datos y un marco de gobernanza científica que refuercen la sostenibilidad y la toma de decisiones basada en evidencia. Además, el proyecto genera un importante efecto tractor sobre el ecosistema marino-marítimo español, impulsando la participación de instituciones científicas, tecnológicas y empresariales nacionales.

En Arabia Saudí

Asimismo, Satec participa en el segundo astillero más grande del mundo, en Arabia Saudí, donde gestiona, opera y mantiene las aplicaciones empresariales, infraestructuras y sistemas de seguridad de International Maritime Industries (IMI) en los ámbitos IT y OT.