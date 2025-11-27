David Serrano lleva "Las amistades peligrosas" al "siempre" en el Palacio Valdés

"Las amistades peligrosas" primero fue una novela epistolar. La escribió Pierre Choderlos de Laclos poco antes de que sacaran las guillotinas a las plazas. Muchos años después –casi dos siglos-el británico Christopher Hampton hizo una versión dramática que terminó siendo película –una de las principales de los años ochenta–. Esta versión, pasada por la mano de David Serrano, es la que se estrena este viernes (20.00 horas) en el teatro Palacio Valdés: "Un ‘thriller’ imprescindible que compensa la inmoralidad con la inteligencia", señaló Roberto Enríquez, uno de los dos protagonistas.

"David Serrano es el decano de nuestros directores que estrenan", señaló con satisfacción Yolanda Alonso, la concejala de Cultura, ayer, durante la presentación en España de una producción que cuenta con un plantel de artistas que lidera, junto a Roberto Enríquez, Pilar Castro. El elenco lo completan Ángela Cremonte, Lucía Carballo, Carmen Balagué e Iván Lapadula. "Que se estrena en el teatro", le presentó Castro entre sonrisas. "Y no parece muy nervioso", apostilló el director del espectáculo.

El montaje "se desarolla en el siempre", apuntó Cremonte. Y dijo eso porque Serrano ha preferido huir de los trajes dieciochescos. "Esta es la historia de dos ricachones que viven en la opulencia y que deciden jugar con la vida de la gente y su reputación", destacó Enríquez que, por fin, trabaja con Serrano. "Le dije: te ofrezco Valmont, no me puedes decir que no", señaló Serrano. "Si no trabajamos juntos antes fue a mi pesar", se excusó el aludido que explicó, a continuación: "Me quedo con los personajes perversos por imprescindibles", apuntó. Pilar Castro, que hace de Merteuil, explicó que se ha encontrado "una dificultad placentera" en "Las amistades peligrosas". Y esto es así porque, dijo, "el texto es complicado, pero da gusto aprenderlo, decir las cosas que dice... los personajes son maravillosos", insistió. Castro y Enríquez son los únicos actores que no doblan personajes. "Que lo hagan los demás presenta una dificultad que hace más perfecta la función", cerró Serrano.