Denuncian el estado de la pasarela que va al centro de salud de Sabugo
Usuarios de la pasarela que desde la avenida de la Constitución bordea el centro de salud de Sabugo denunciaron este miércoles el mal estado de dicho elemento, que desde hace continúa en el estado que se aprecia en la imagen. Y advierten los habituales de la zona: "Ya hubo varios incidentes. Y las sillas de ruedas no tienen por donde pasar".
