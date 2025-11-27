Fallece a los 89 años Margot Barcón, del bazar La Economía de Avilés
El funeral se celebrará este viernes (13.00 horas) en San Nicolás de Bari
Margot Barcón García falleció ayer a los 89 años de edad. Esta mujer vinculada al bazar La Economía de Avilés -viuda de José Manuel Arias Vallina, más conocido por "Pepín el de La Economía"- deja dos hijas, Mercedes y Margaret Arias Barcón, ambas al frente de este negocio de solera que abrió sus puertas hace 75 años. Ellas son la tercera y última generación de "La Economía". Las puertas de este comercio avilesino, uno de los más longevos de la ciudad, las abrió Gerardo Arias un septiembre de 1949. Luego tomó el relevo el padre de Margaret y Mercedes, José Manuel Arias Vallina, más conocido por "Pepín el de La Economía", ya fallecido.
Ahora la familia ha perdido a Margot Barcón García. El funeral se celebrará este viernes a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Avilés, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. Acto seguido recibirá cristiana sepultura en el pateón familiar en La Corrada, en Soto del Barco.
