Gemma Mateo, psicóloga: "Cuidar la salud mental es un acto comunitario"

"Cuidar la salud mental es un acto comunitario y hay que dejar claro que no es una ausencia de malestar", reflexiona Gemma Mateo, psicóloga de la Asociación de Familias con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa). Pronunció esa idea durante la jornada inaugural sobre Salud Mental "Cuidar la mente, cuidar la salud", promovida por el club rotario de Los Balagares. Mateo abrió la sesión en la que también intervino Elizabeth Arrojo, que es oncóloga y habló de la necesidad de reforzar la sanidad pública con psicólogos para mejorar la atención a pacientes con cáncer. "Las estadísticas nos dicen que las personas que afrontan la enfermedad con optimismo, que no caen en problemas de depresión, tienen un 25% más de supervivencia", apuntó la oncóloga, que destacó la labor que realiza en este campo la Asociación Española Contra el Cáncer; sin embargo, defendió que la psicología para pacientes oncológicos "debería estar estructurada en los hospitales".

El presidente de los rotarios corveranos, Sabino González, destacó que el objetivo de su colectivo es "concienciar sobre el problema de la salud mental y romper estigmas". "Si el enfermo conoce su enfermedad, si la familia también, si hay medicación y si la sociedad deja de tener tanto rechazo, es posible que dejemos de tener miedo a hablar de ella", reflexionó González.

Gemma Mateo defendió que los problemas de salud mental afectan a cualquier grupo de edad y condición y apuntó además que el perfil de usuarios de Afesa ha cambiado: "Hace años solía haber adultos con esquizofrenia o bipolaridad y ahora hay muchos casos infantojuveniles o adultos jóvenes asociados con adicciones y también con trastorno límite de la personalidad". Mateo habló de que ha crecido la conciencia de autocuidado de la salud mental, "pero nunca está de más acudir a un profesional". Y aportó una estadística: una de cada cuatro personas puede tener problemas de salud mental a lo largo de su vida, siendo los más recurrentes la ansiedad y la depresión.

Arrojo, más centrada en la oncología, defendió la importancia del apoyo emocional "no solo al paciente sino a los cuidadores": "Si los cuidadores enferman por cuidar a esa persona incluso pueden hacer que empeore el bienestar del paciente". De ahí que destacara la importancia de la psicología oncológica y además apuntó a que existen recomendaciones europeas que consideran "imprescindible" una valoración psicológica con cribado en pacientes con cáncer. Recomendó además que ese tratamiento psicológico se mantenga durante y después del proceso oncológico.