González-Nuevo lleva a la Junta el "peligro" de una de las carreteras más transitadas en la comarca de Avilés

"La situación en la carretera de La Plata es insostenible, el asfalto se encuentra en condiciones lamentables". Con esta contundencia cargó ayer Nuria González-Nuevo, concejala del Ayuntamiento de Castrillón y diputada por el PP en el parlamento regional, en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que alertó que la carretera, además de ser sinuosa y no tener arcenes ni aceras, cuenta con un caudal importante de vecinos que transitan por la zona a pie. A ello se suma que el tramo inicial forma parte del Camino de Santiago. "Ya no sabemos de qué manera solicitar una intervención", señaló la popular.

González-Nuevo recordó que, cuando el PP se hizo con el bastón de mando en Castrillón, el equipo de gobierno municipal tuvo una reunión con el director general de Infraestructuras. "En ella nos informaron de que había una inversión prevista de 840.000 euros que, finalmente, nunca llegó", apuntó la diputada, que criticó que dicho proyecto esté en trámite de supervisión. "No deben quedarse ahí, deben de pasar dicho trámite", afirmó. La popular también sacó a colación la senda de La Plata, para la cual realizó un proyecto, en 2017, la dirección general de Ordenación de Territorio y Urbanismo. "En el Ayuntamiento de Castrillón ya incluimos una partida para actualizar ese proyecto, pero ustedes tienen que ejecutarlo. Estamos hablando de una petición justa sobre seguridad, movilidad y cultura, que colabora a fijar población en la zona rural y cuidar el turismo. Es una reivindicación histórica de los vecinos, que llevan desde 2004 tratando de conseguir esta senda y exigiendo las mejoras en esta carretera", destacó la concejala castrillonense.

La diputada popular también habló de los recientes accidentes en la zona, el último el ocurrido el pasado 17 de noviembre, en el que un vehículo acabó volcando. "Es un peligro. Resbala tanto si llueve como si no, doy fe de ello. Ya no sabemos qué hacer para que nos atiendan", lamenta la castrillonense, que también indicó que Adrián Barbón, presidente del Principado, todavía no se ha reunido con Eloy Alonso, alcalde de Castrillón. "Les pido que no tengan una actitud sectaria. Al no acometer esas actuaciones la carretera se cobra vidas", sentenció.